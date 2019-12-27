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Из чемпионского брестского «Динамо» ушли еще два футболиста
Источник материала: Tut.by
Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На официальном сайте
Бабаво выступал за клуб на протяжении трёх сезонов, став двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом республики в 2019 году.
Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.
Ранее клуб расстался с защитником Максимом Витусом, а буквально 26 декабря
Также брестчане расстались с главным
Кстати, бывший главный тренер побывал в Бресте и посетил фан-шоп команды, сообщает «Белорусский футбол».
Пару днями ранее было
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Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки.
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