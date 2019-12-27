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Из чемпионского брестского «Динамо» ушли еще два футболиста

28.12.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На официальном сайте команды сообщается, что ганский полузащитник Салив Бабаво и украинский нападающий Алексей Хобленко покинули стан брестчан.


Украинец в этом сезоне забил девять голов, тренер любил выпускать его на замену, зачастую это было удачным ходом, которое переворачивало игру. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Бабаво выступал за клуб на протяжении трёх сезонов, став двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом республики в 2019 году.

Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.

Ранее клуб расстался с защитником Максимом Витусом, а буквально 26 декабря о свое уходе намекнул голкипер Александр Гутор, признанный в этом сезоне лучшим вратарем.

Также брестчане расстались с главным тренером Марцелом Личкой. На его место прочат Олега Дулуба или спортивного директора Сергея Ковальчука.

Кстати, бывший главный тренер побывал в Бресте и посетил фан-шоп команды, сообщает «Белорусский футбол».


Фото: «Белорусский футбол»

Пару днями ранее было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артёмом Быковым.

 
Теги: Брест
 
 
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Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки.
 
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