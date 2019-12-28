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Ёлочка, не гори! Кореличский РОЧС напоминает правила безопасного новогоднего поведения

28.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чтобы сосчитать дни уходящего года, уже достаточно пальцев одной руки. У большинства кореличчан елочки или окна уже сияют разноцветными огоньками. Тем не менее, кореличские спасатели рекомендуют убедиться, что зеленая красавица не доставит вам хлопот в самый волшебный праздник.

Ёлочка, не гори! Кореличский РОЧС напоминает правила безопасного новогоднего поведения

Ёлка должна стоять на прочном основании и быть крепко закреплена, чтобы ее не могли уронить ни маленькие дети, ни внезапно решивший поиграть с украшениями кот. Ёлку следует разместить подальше от батарей отопления и электроприборов. Стоит предусмотреть расстояние и до детской кроватки – ночью объемный силуэт дерева может испугать малыша. Самое удачное место – угол вдали от прохода. Там ель не будет никому мешать.

При такой мере безопасности можно быть уверенным – даже если ёлка будет задета во время детской игры, она не упадет и никого не травмирует. Рядом с елью нельзя ставить подсвечники со свечами. Любое неосторожное движение может привести к пожару.

Не делайте «снег» из ваты или любых других легко воспламеняющихся веществ: неудачное попадание бенгальского огня – и вся конструкция загорится. При украшении новогодней ёлки не пользуйтесь свечами: открытый огонь может стать неприятной «изюминкой» праздника. Воздержитесь от самодельных игрушек из легко горючих материалов.

Гирлянда должна быть качественной, сертифицированной, безопасной, а ее изоляция – плотной, гибкой и без внешних повреждений, лампочки – закрытыми. Коробка переключателя режимов не должна легко прогибаться. Работу гирлянды нужно проверить заранее перед тем, как ее вешать, обратив особое внимание на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода – с переключателем режимов, провода – с лампочками.

Наряжая ёлку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу, поскольку их могут зацепить дети или домашние животные. Ёлка с новогодними игрушками и украшениями может опрокинуться и ударить током. Также одно из важных правил – не оставляйте гирлянды включенными на ночь или в то время, когда дома никого нет. Если говорить об иллюминации, то оформление должно производиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Не устраивайте световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек – от них ёлка может загореться.

Ёлочка, не гори! Кореличский РОЧС напоминает правила безопасного новогоднего поведения

Подготовили Елизавета АЙКЯН,
Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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Чтобы сосчитать дни уходящего года, уже достаточно пальцев одной руки. У большинства кореличчан елочки или окна уже сияют разноцветными огоньками.
 
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