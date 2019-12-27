Первый шаг к заветному титулу

Источник материала: Ивьевский край

Традиционно в конце года подводят разные итоги. 28 декабря в Ивье подводили итоги районного кастинга национального конкурса «Мисс Беларусь — 2020», который пройдет в стране уже в двенадцатый раз. Первый был в 1998-ом году. Благодаря участию в нем, многие белорусские девушки становятся успешными и получают возможность реализовать мечты.

Нашли в себе смелость выйти на сцену центра культуры и досуга, чтобы продемонстрировать свои достижения, обаяние, грацию, индивидуальность, 6 красавиц, имеющих гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающих на ее территории, не имеющих на теле татуировок и пирсинга, никогда не состоявших в браке, не имеющих детей.

На кастинг можно было прийти и в качестве зрителя, вход был бесплатным.

Белорусские красавицы – гордость нашей страны. Судите сами: участниц много, а ведь требования конкурса непростые: хорошие внешние данные, рост от 174 сантиметров, стройная фигура с хорошими пропорциями, приятное лицо.

Язык тела может рассказать о многом.

Во-первых, королевская осанка. Ее видно издалека. В какую бы ситуацию девушке не предстояло попасть, она всегда будет выглядеть достойно и эффектно, если держит спину ровно.

Во-вторых, сдержанность во всем, чтобы произвести впечатление истинной леди. Это касается и одежды, и натурального макияжа, и поведения, и высказываний.

Оценивались не только внешние данные. Комиссия выделяла уверенных в себе девушек, образованных, позитивно настроенных.

Порядок выступления конкурсанток определил жребий. Под №1 – Анастасия Василевская, №2 – Ирина Ойева, №3 – Алина Пекша, №4 – Алена Козел, №5 – Елизавета Богушевич, №6 – Арина Бородынкина.

Во время мероприятия ивьевские красавицы, влюбленные в жизнь, строящие грандиозные планы на будущее (учащиеся, студентки, молодые специалисты), рассказывали о своих интересах и достижениях, участвовали в незамысловатом дефиле. В общем, как могли пытались заинтересовать жюри.

В состав жюри вошли начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Ольга Чеславовна Борко, заместитель начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель, главный специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Ирина Мечиславовна Гринкевич.

Для зрителей – праздник, для участниц кастинга – работа, ведь приходилось четко выполнять дополнительные просьбы жюри и фотографа: пройтись еще раз, улыбнуться, взмахнуть волосами, повернуться в профиль. При этом необходимо было сохранять спокойствие.

Они и сами не понимали, насколько прекрасны, как бабочки, которые не видят свои крылья, но остальные любовались их юной, воздушной красотой.

Жюри не просто было оценивать ослепительных, грациозных красавиц.

Зрители переживали, будучи под впечатлением, болели за понравившихся конкурсанток. А значит, каждая из них уже победитель.

Кто же начал 28 декабря 2019 года свой путь на высоких каблучках к заветному титулу, к новой звездной жизни, к короне, о которой мечтает с детства каждая девчонка?

Девушек, которые представят Гродненщину на республиканском этапе, определят 1 февраля. Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдет в мае в г. Минске.

Кстати, за всю историю проведения конкурса в лидерах - Гродненская область. Целых три победы!

Так почему бы ивьевчанкам не попытать удачу?

Перефразировав слова известного американского писателя, хочется пожелать им: «Верьте: вы еще повесите свои туфельки на звезды!».









































И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.