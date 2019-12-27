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Реальные зарплаты в 6 раз опережают производительность труда. В чем проблема и причем тут бюджетники

28.12.2019 19:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. В январе-октябре этого года разбежка в их росте составляла почти 6 раз, это следует из данных Белстата. Власти обещали решить этот вопрос еще в прошлом году (но не получилось: зарплаты выросли на 3,4%, а производительность — на 11,6%), а потом перенесли планы на нынешний. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как ситуация отличается по регионам, и рассказывает, какое отношение имеют бюджетники к этому дисбалану, на который ранее обращали внимание эксперты, а теперь — и президент.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Производительность труда за январь-октябрь 2019 года увеличилась на 1,3% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за этот же выросли на 7,6%. Это значит, что второй показатель растет почти в 6 раз быстрее первого.

 
 

По росту производительности труда лидируют Минская область (+4,5%), Брестская (+2,8%) и Могилевская (+1,1%). В Гродненской области она вообще не растет.

Также Минская область на первом месте и по росту реальных заработков (+8,4%). На втором месте Минск (+7,9%). На третьем — Брестская (+7,5%).

Если смотреть по отраслям, то в лидерах по росту реальных зарплат в январе-октябре оказались бюджетники. К примеру, у педагогических работников этот показатель составил 13,8%, у врачей — 13,6%, у среднего медперсонала — 10,8%. Для сравнения: у работников, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области
информационного обслуживания, реальные зарплаты в январе-октябре выросли на 3,8%, а в промышленности — на 6,1%. Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию, отмечали в январе этого года в Нацбанке.

 
 

Если посмотреть, в какой из областей самый высокий региональный валовый продукт на одного работающего человека, в лидерах окажется Минская область — 24,99 тысячи рублей. С большим отрывом второе место у Гродненской области. Там приходится 19,56 тысячи рублей на одного занятого в экономике. Самый низкий показатель в Витебской области — 16,74 тысячи рублей. В целом по стране на одного работающего приходится 25,23 тысячи рублей, что меньше чем в Минске. В столице — 27,29 тысячи.

Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда

Ранее в правительстве говорили о жесткой увязке роста зарплаты с производительностью труда. А в Нацбанке отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отметил ранее регулятор.

Эксперты также высказывают мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, что и происходило в Беларуси в последние два года, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.

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Теги: Минск
 
 
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Белстат подсчитал, в каком из регионов самый высокий ВВП на одного работающего человека.
 
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