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Реальные зарплаты в 6 раз опережают производительность труда. В чем проблема и причем тут бюджетники
Источник материала: Tut.by
Реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. В январе-октябре этого года разбежка в их росте составляла почти 6 раз, это следует из данных Белстата. Власти обещали решить этот вопрос еще
Производительность труда за январь-октябрь 2019 года увеличилась на 1,3% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за этот же выросли на 7,6%. Это значит, что второй показатель растет почти в 6 раз быстрее первого.
По росту производительности труда лидируют Минская область (+4,5%), Брестская (+2,8%) и Могилевская (+1,1%). В Гродненской области она вообще не растет.
Также Минская область на первом месте и по росту реальных заработков (+8,4%). На втором месте Минск (+7,9%). На третьем — Брестская (+7,5%).
Если смотреть по отраслям, то в лидерах по росту реальных зарплат в январе-октябре оказались бюджетники. К примеру, у педагогических работников этот показатель составил 13,8%, у врачей — 13,6%, у среднего медперсонала — 10,8%. Для сравнения: у работников, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области
Если посмотреть, в какой из областей самый высокий региональный валовый продукт на одного работающего человека, в лидерах окажется Минская область — 24,99 тысячи рублей. С большим отрывом второе место у Гродненской области. Там приходится 19,56 тысячи рублей на одного занятого в экономике. Самый низкий показатель в Витебской области — 16,74 тысячи рублей. В целом по стране на одного работающего приходится 25,23 тысячи рублей, что меньше чем в Минске. В столице — 27,29 тысячи.
Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда
Ранее в правительстве
Эксперты также высказывают мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд
Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, что и происходило в Беларуси в последние два года,
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Реальные зарплаты в 6 раз опережают производительность труда. В чем проблема и причем тут бюджетники
Белстат подсчитал, в каком из регионов самый высокий ВВП на одного работающего человека.
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