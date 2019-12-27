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В Минске по главному проспекту прошли Деды Морозы и Снегурочки. Посмотрите, как это было
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня было шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Около тысячи сказочных персонажей прошли по центральному проспекту. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как это было.
В одной компании с Дедами Морозами и Снегурочками шли спортсмены, школьники и работники столичных предприятий. Праздничное шествие с площади Независимости дошло до Октябрьской, — прямо по проспекту. Движение по главной столичной магистрали
А на Октябрьской площади было представление «Новогодний звездопад». Сказку будут повторять: каждый день с 29 декабря по 5 января. Начало спектаклей в 19.00 и 21.00.
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Праздничное шествие с площади Независимости дошло до Октябрьской - прямо по проспекту. Движение по главной столичной магистрали перекрывали, транспорт пускали в...
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