Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

2019-й завершится через несколько дней. Вспоминаем людей и события, о которых писали на gorkiv.by в этом году.
СЧАСТЛИВЧИК ГОДА
Житель Горок Дмитрий Бирилло выиграл трехкомнатную квартирув Минске в самом начале этого года. «Когда позвонили из студии, радовался матом! Жена пыталась закрыть рот, а как еще выразить эмоции?»
СЕРЕБРО ГОДА
Горецкая хоккейная команда «Сокол» завоевала почетное второе местона республиканских соревнованиях «Золотая шайба». Игроков торжественно встречалииз Минска в родной Ледовой арене. «В этом году ажиотаж был огромный, — сказал тренер команды Иван Высоцкий. — Считаю, мы сыграли достойно — уступили действительно одному из самых сильных противников».
ОЧЕРЕДЬ ГОДА
Около 800 билетов было продано на горецкий концерт Стаса Пьехи. Мы запечатлели, какой была очередь в фойе Дворца культуры.
ОЛИМПИАДНИЦА ГОДА
Одиннадцатиклассница из СШ №1 Антонина Французенок впервые в Горецком районе завоевала Диплом I степени на областном этапе республиканской олимпиады по истории.
КУПАНИЕ ГОДА
Накануне Крещения жители Горок искупались в ледяной проруби на Оршанском озере. Считается, что это смывает прошлые грехи и защищает от болезней.
ЮБИЛЯРША ГОДА
100-летний юбилей отметилаВарвара Петровна Соловьева — одна из старейших жительниц Горецкого района. Когда оформляла первые документы, утаила настоящий возраст – признается она: «На самом деле 101 год отмечаю. Раньше принято было молодиться».
САКСОФОН ГОДА
Саксофонист Роман Бангура выступил в горецкой кофейне «Coffee Varka».
МИСТЕР ГОДА
Мистером Академия в этом году стал студент экономического факультета Александр Латышевич. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и перевоплощались в романтических героев.
РОК-Н-РОЛЛ ГОДА
В Горках с большим концертом выступил кавер-бэнд AZAR. Мёртв ли рок-н-ролл, как прославиться благодаря чужим песням и почему в Горках не востребована живая музыка?
СЛЁТ ГОДА
В Горках прошел слет передовиков народного хозяйства. Чествовали победителей районного соревнования по социально-экономическому развитию.
ГОНЧАР ГОДА
В Доме ремесел прошла персональная выставка мастера керамики и гончарства Натальи Ковалевской. «Можно сказать, что Наталья Юрьевна возродила у нас гончарство», — считает директор Дома ремесел Зоя Чендакова. Четыре года назад гончарный круг появился в школе, где работает Наталья — она быстро его освоила, и сегодня уже обучает этому интересному ремеслу своих воспитанников.
ОВСЯНКА ГОДА
Овсянка и ее жители стали героями первого выпуска нашего нового проекта про агрогородки района.
БОБЕР ГОДА
В Горках спасали бобра — животное оказалось изолированным на плотине Нижнего озера. На место прибыли сотрудники РОЧС и с помощью пожарного насоса и подручных средств помогли бобру спуститься вниз по течению Копылки.
«КАТЮША» ГОДА
Горецкие школьники присоединились к акции «Споем Катюшу вместе» — массово исполнилиодну из самых популярных песен военных лет.
Прапорщик милиции Андрей Стефаненко взял трехлетнюю овчарку Пандору еще месячным щенком: это была первая собака для молодого кинолога из Горецкого отдела Департамента охраны. Сегодня они не разлей вода — вместе идут по следу, находят преступников и даже спасают жизни.
КВЕСТ ГОДА
В академии провели квест «Совершенно секретно», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В игре приняли участие восемь студенческих команд. Ребятам нужно было вернуть Знамя академии, которое, по сценарию, похитили диверсанты.
ВЫПУСКНОЙ ГОДА
В Горках прошел школьный выпускной— более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании.
ТАЛИСМАН ГОДА
В конкурсе на лучший талисман «Горки – здоровый город» победил аистенок Айсик. Этот образ набрал большинство голосов в ходе голосования на нашем сайте.
ЭСТАФЕТА ГОДА
Эстафета Европейских игр«Пламя мира», начавшаяся в Риме, прибылав Горки.
Вопрос о проблемной проезжей части в этом районе Слободы неоднократно поднимался местными жителями. В сентябре дорогу на улице Комарова наконец заасфальтировали.
МАТЬ-ГЕРОИНЯ ГОДА
В агрогородке Коптевка живет одна из самых богатых матерей района. Материнское достояние Любови Иосифовны Костюковой — это 11 детей, 25 внуков и уже 9 правнуков. Есть у нее почетное звание «Мать-героиня». А еще Любовь Иосифовна кавалер ордена «Материнская слава» всех трех степеней.
В районном музее открылась выставка музыкальных картинПавла Лабурдова «И смех, и грех». Особенностью экспозиции стало то, что многие из полотен дополнены специально написанными музыкальными произведениями, которые, одев наушники, можно послушать.
СТАРТАП ГОДА
В горецком бизнес-инкубаторепрошел так называемый Demo-day. Его выпускники представили свои проекты перед инвесторами и экспертами. Выпускники горецкой стартап-школы продалилампу за 50 рублей.