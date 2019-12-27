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Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

28.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

2019-й завершится через несколько дней. Вспоминаем людей и события, о которых писали на gorkiv.by в этом году. 

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

 

 

СЧАСТЛИВЧИК ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Житель Горок Дмитрий Бирилло выиграл трехкомнатную квартиру в Минске в самом начале этого года. «Когда позвонили из студии, радовался матом! Жена пыталась закрыть рот, а как еще выразить эмоции?»

 

СЕРЕБРО ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Горецкая хоккейная команда «Сокол» завоевала почетное второе место на республиканских соревнованиях «Золотая шайба». Игроков торжественно встречали из Минска в родной Ледовой арене. «В этом году ажиотаж был огромный, — сказал тренер команды Иван Высоцкий. — Считаю, мы сыграли достойно — уступили действительно одному из самых сильных противников».

 

ОЧЕРЕДЬ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Около 800 билетов было продано на горецкий концерт Стаса Пьехи. Мы запечатлели, какой была очередь в фойе Дворца культуры.

 

ОЛИМПИАДНИЦА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Одиннадцатиклассница из СШ №1 Антонина Французенок впервые в Горецком районе завое­вала Диплом I степени на областном этапе республиканской олимпиады по истории.

 

КУПАНИЕ ГОДА

 

Накануне Крещения жители Горок искупались в ледяной проруби на Оршанском озере. Считается, что это смывает прошлые грехи и защищает от болезней.

 

ЮБИЛЯРША ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

100-летний юбилей отметила Варвара Петровна Соловьева — одна из старейших жительниц Горецкого района. Когда оформляла первые документы, утаила настоящий возраст – признается она: «На самом деле 101 год отмечаю. Раньше принято было молодиться».

 

САКСОФОН ГОДА

 

Саксофонист Роман Бангура выступил в горецкой кофейне «Coffee Varka».

 

МИСТЕР ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Мистером Академия в этом году стал студент экономического факультета Александр Латышевич. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и перевоплощались в романтических героев.

 

РОК-Н-РОЛЛ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Горках с большим концертом выступил кавер-бэнд AZAR. Мёртв ли рок-н-ролл, как прославиться благодаря чужим песням и почему в Горках не востребована живая музыка?

 

СЛЁТ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Горках прошел слет передовиков народного хозяйства. Чествовали победителей районного соревнования по социально-экономическому развитию.

 

ГОНЧАР ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Доме ремесел прошла персональная выставка мастера керамики и гончарства Натальи Ковалевской. «Можно сказать, что Наталья Юрьевна возродила у нас гончарство», — считает директор Дома ремесел Зоя Чендакова. Четыре года назад гончарный круг появился в школе, где работает Наталья — она быстро его освоила, и сегодня уже обучает этому интересному ремеслу своих воспитанников.

 

ОВСЯНКА ГОДА

 

Овсянка и ее жители стали героями первого выпуска нашего нового проекта про агрогородки района.

 

БОБЕР ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Горках спасали бобра — животное оказалось изолированным на плотине Нижнего озера. На место прибыли сотрудники РОЧС и с помощью пожарного насоса и подручных средств помогли бобру спуститься вниз по течению Копылки.

 

«КАТЮША» ГОДА

 

Горецкие школьники присоединились к акции «Споем Катюшу вместе» — массово исполнили одну из самых популярных песен военных лет.

 

СВАДЬБА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Супруги Мастеровы отметили золотой свадебный юбилей в Горецком отделе ЗАГСа. Сергей Захарович и Людмила Алексеевна стали мужем и женой в 1969 году.

 

ОВЧАРКА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Прапорщик милиции Андрей Стефаненко взял трехлетнюю овчарку Пандору  еще месячным щенком: это была первая собака для молодого кинолога из Горецкого отдела Департамента охраны. Сегодня они не разлей вода — вместе идут по следу, находят преступников и даже спасают жизни.

 

КВЕСТ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В академии провели квест «Совершенно секретно», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В игре приняли участие восемь студенческих команд. Ребятам нужно было вернуть Знамя академии, которое, по сценарию, похитили диверсанты.

 

ВЫПУСКНОЙ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании.

 

ТАЛИСМАН ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В конкурсе на лучший талисман «Горки – здоровый город» победил аистенок Айсик. Этот образ набрал большинство голосов в ходе голосования на нашем сайте.

 

ЭСТАФЕТА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Эстафета Европейских игр«Пламя мира», начавшаяся в Риме, прибыла в Горки.

 

ПАМЯТЬ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В 75-ю годовщину со дня освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков в Ленино состоялась торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов.

 

ПОМИДОР ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.

 

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

На площади Якубовского отмечали День пожарной службы. Самой зрелищной частью праздника стало пенное шоу, которое устроили для маленьких и взрослых горецкие спасатели.

 

АРТ-ОБЪЕКТ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

По инициативе местных властей установлен знак «Я — люблю Горки» —  на площадке рядом с полюбившейся жителям города лестницей–вышиванкой.

 

БРЕВЕТ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В Горках стартовал бревет «Восточное путешествие» — участникам нужно было преодолеть 300 км на велосипедах за 20 часов.

 

ДВОР ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В одном из дворов на улице Строителей местные жители своими силами обустроили детскую площадку.

 

АСФАЛЬТ ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Вопрос о проблемной проезжей части в этом районе Слободы неоднократно поднимался местными жителями. В сентябре дорогу на улице Комарова наконец заасфальтировали.

 

МАТЬ-ГЕРОИНЯ ГОДА

 

В агрогородке Коптевка живет одна из самых богатых матерей района. Материнское достояние Любови Иосифовны Костюковой — это 11 детей, 25 внуков и уже 9 правнуков. Есть у нее почетное звание «Мать-героиня». А еще Любовь Иосифовна кавалер ордена «Материнская слава» всех трех степеней.

 

ПОСАДКА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Парк семейных деревьев появился слева за мостом по улице Сурганова в сторону Слободы. В закладке будущей аллеи приняли участие руководство района, многодетные и приемные семьи.

 

ВЫСТАВКА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В районном музее открылась выставка музыкальных картин Павла Лабурдова «И смех, и грех». Особенностью экспозиции стало то, что многие из полотен дополнены специально написанными музыкальными произведениями, которые, одев наушники, можно послушать.

 

СТАРТАП ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

В горецком бизнес-инкубаторе прошел так называемый Demo-day. Его выпускники представили свои проекты перед инвесторами и экспертами. Выпускники горецкой стартап-школы продали лампу за 50 рублей.

 

ЗАРЯДКА ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

На Центральной площади провели праздник «Здоровый я – здоровый город», который стал самым ярким и масштабным событием Недели здоровья в Горецком районе.

 

«ДОЖИНКИ» ГОДА

 

Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Сразу два больших торжества прошли в Горках — фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки» и День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.


 
Теги: Минск
 
 
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  2019-й завершится через несколько дней. Вспоминаем людей и события, о которых писали на gorkiv.by в этом году.        СЧАСТЛИВЧИК ГОДА   Житель Горок Дмитрий...
 
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