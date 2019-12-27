Итоги года – что вы читали на gorkiv.by

Источник материала: Горецкий вестник

2019-й завершится через несколько дней. Вспоминаем людей и события, о которых писали на gorkiv.by в этом году.







СЧАСТЛИВЧИК ГОДА







Житель Горок Дмитрий Бирилло выиграл трехкомнатную квартиру в Минске в самом начале этого года. «Когда позвонили из студии, радовался матом! Жена пыталась закрыть рот, а как еще выразить эмоции?»

СЕРЕБРО ГОДА







Горецкая хоккейная команда «Сокол» завоевала почетное второе место на республиканских соревнованиях «Золотая шайба». Игроков торжественно встречали из Минска в родной Ледовой арене. «В этом году ажиотаж был огромный, — сказал тренер команды Иван Высоцкий. — Считаю, мы сыграли достойно — уступили действительно одному из самых сильных противников».

ОЧЕРЕДЬ ГОДА







Около 800 билетов было продано на горецкий концерт Стаса Пьехи. Мы запечатлели , какой была очередь в фойе Дворца культуры.

ОЛИМПИАДНИЦА ГОДА







Одиннадцатиклассница из СШ №1 Антонина Французенок впервые в Горецком районе завое­вала Диплом I степени на областном этапе республиканской олимпиады по истории.

КУПАНИЕ ГОДА

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Накануне Крещения жители Горок искупались в ледяной проруби на Оршанском озере. Считается, что это смывает прошлые грехи и защищает от болезней.

ЮБИЛЯРША ГОДА







100-летний юбилей отметила Варвара Петровна Соловьева — одна из старейших жительниц Горецкого района. Когда оформляла первые документы, утаила настоящий возраст – признается она: «На самом деле 101 год отмечаю. Раньше принято было молодиться».

САКСОФОН ГОДА

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Саксофонист Роман Бангура выступил в горецкой кофейне «Coffee Varka».

МИСТЕР ГОДА







Мистером Академия в этом году стал студент экономического факультета Александр Латышевич. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и перевоплощались в романтических героев.

РОК-Н-РОЛЛ ГОДА







В Горках с большим концертом выступил кавер-бэнд AZAR . Мёртв ли рок-н-ролл, как прославиться благодаря чужим песням и почему в Горках не востребована живая музыка?

СЛЁТ ГОДА







В Горках прошел слет передовиков народного хозяйства. Чествовали победителей районного соревнования по социально-экономическому развитию.

ГОНЧАР ГОДА







В Доме ремесел прошла персональная выставка мастера керамики и гончарства Натальи Ковалевской. «Можно сказать, что Наталья Юрьевна возродила у нас гончарство», — считает директор Дома ремесел Зоя Чендакова. Четыре года назад гончарный круг появился в школе, где работает Наталья — она быстро его освоила, и сегодня уже обучает этому интересному ремеслу своих воспитанников.

ОВСЯНКА ГОДА

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Овсянка и ее жители стали героями первого выпуска нашего нового проекта про агрогородки района.

БОБЕР ГОДА







В Горках спасали бобра — животное оказалось изолированным на плотине Нижнего озера. На место прибыли сотрудники РОЧС и с помощью пожарного насоса и подручных средств помогли бобру спуститься вниз по течению Копылки.

«КАТЮША» ГОДА

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Горецкие школьники присоединились к акции «Споем Катюшу вместе» — массово исполнили одну из самых популярных песен военных лет.

СВАДЬБА ГОДА







Супруги Мастеровы отметили золотой свадебный юбилей в Горецком отделе ЗАГСа. Сергей Захарович и Людмила Алексеевна стали мужем и женой в 1969 году.

ОВЧАРКА ГОДА







Прапорщик милиции Андрей Стефаненко взял трехлетнюю овчарку Пандору еще месячным щенком: это была первая собака для молодого кинолога из Горецкого отдела Департамента охраны. Сегодня они не разлей вода — вместе идут по следу, находят преступников и даже спасают жизни.

КВЕСТ ГОДА







В академии провели квест «Совершенно секретно» , посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В игре приняли участие восемь студенческих команд. Ребятам нужно было вернуть Знамя академии, которое, по сценарию, похитили диверсанты.

ВЫПУСКНОЙ ГОДА







В Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании.

ТАЛИСМАН ГОДА







В конкурсе на лучший талисман «Горки – здоровый город» победил аистенок Айсик. Этот образ набрал большинство голосов в ходе голосования на нашем сайте.

ЭСТАФЕТА ГОДА







Эстафета Европейских игр«Пламя мира», начавшаяся в Риме, прибыла в Горки.

ПАМЯТЬ ГОДА







В 75-ю годовщину со дня освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков в Ленино состоялась торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов.

ПОМИДОР ГОДА







Житель Горок Сергей Юдин вырастил на своем дачном участке помидор весом 1 килограмм 200 граммов.

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА ГОДА







На площади Якубовского отмечали День пожарной службы. Самой зрелищной частью праздника стало пенное шоу , которое устроили для маленьких и взрослых горецкие спасатели.

АРТ-ОБЪЕКТ ГОДА







По инициативе местных властей установлен знак «Я — люблю Горки» — на площадке рядом с полюбившейся жителям города лестницей–вышиванкой .

БРЕВЕТ ГОДА







В Горках стартовал бревет «Восточное путешествие» — участникам нужно было преодолеть 300 км на велосипедах за 20 часов.

ДВОР ГОДА







В одном из дворов на улице Строителей местные жители своими силами обустроили детскую площадку .

АСФАЛЬТ ГОДА







Вопрос о проблемной проезжей части в этом районе Слободы неоднократно поднимался местными жителями. В сентябре дорогу на улице Комарова наконец заасфальтировали.

МАТЬ-ГЕРОИНЯ ГОДА

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В агрогородке Коптевка живет одна из самых богатых матерей района . Материнское достояние Любови Иосифовны Костюковой — это 11 детей, 25 внуков и уже 9 правнуков. Есть у нее почетное звание «Мать-героиня». А еще Любовь Иосифовна кавалер ордена «Материнская слава» всех трех степеней.

ПОСАДКА ГОДА







Парк семейных деревьев появился слева за мостом по улице Сурганова в сторону Слободы. В закладке будущей аллеи приняли участие руководство района, многодетные и приемные семьи.

ВЫСТАВКА ГОДА







В районном музее открылась выставка музыкальных картин Павла Лабурдова «И смех, и грех». Особенностью экспозиции стало то, что многие из полотен дополнены специально написанными музыкальными произведениями, которые, одев наушники, можно послушать.

СТАРТАП ГОДА







В горецком бизнес-инкубаторе прошел так называемый Demo-day. Его выпускники представили свои проекты перед инвесторами и экспертами. Выпускники горецкой стартап-школы продали лампу за 50 рублей.

ЗАРЯДКА ГОДА







На Центральной площади провели праздник «Здоровый я – здоровый город» , который стал самым ярким и масштабным событием Недели здоровья в Горецком районе.

«ДОЖИНКИ» ГОДА





