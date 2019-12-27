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Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжение двустороннего диалога с австрийскими друзьями в классической, изысканной атмосфере. Впервые в истории современной Беларуси в зале торжественных церемоний Дворца Независимости – Венский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом белорусы отдают дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию, внесенному в Список ЮНЕСКО.
Дамы в пышных платьях светлых оттенков, кавалеры – в классических костюмах, фраках или парадной форме. Согласно строгим бальным традициям, открылось торжество полонезом. Среди танцующих есть и дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности.
Приветствовал участников Президент. Александр Лукашенко отметил, что в современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии. Президент особо отметил благотворительную направленность сегодняшнего действа: таким образом поддержат проект «SОS-Детские деревни Беларусь».
Илона Волынец, корреспондент:
Он – победитель научных конкурсов, она – лауреат международных музыкальных фестивалей. Будущий социолог Сергей и в перспективе оперная дива Альбина сегодня дебютанты первого в Беларуси Венского бала.
Сергей Волков, участник Венского бала:
Венский бал – это бренд Австрии, объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А ведь центром бальных традиций несколько столетий назад была и наша земля. На шикарные балы белорусских магнатов когда-то съезжались гости со всей Европы. Вот и Президент, открывая торжество, напоминает: год назад во Дворце Независимости прошел первый республиканский новогодний бал. А значит, самой красивой танцевальной традиции жить!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году. В его классической, изысканной атмосфере продолжаем успешно начатый двусторонний диалог с нашими австрийскими друзьями. Искренне отдаем дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию дружественной страны, внесенному в список ЮНЕСКО. Нам особенно близка благотворительная направленность этого мероприятия.
Красиво, волнительно!
Тут очень красиво! Спасибо, конечно, что мы оказались здесь, потому что такое бывает, наверное, раз в жизни.
Конечно, не все получалось. Есть свои нюансы, но это того стоит. Очень волнительно!
Галантные молодые люди во фраках ведут в танце роскошных дам. Со стороны смотрится идеально, настолько четко отработаны и отточены все движения. За красивым действом – месяцы подготовки. Прежде чем превратиться в эффектные пары, молодые люди изучили не только сложные па, но и историю самих танцев. Вальс, галоп, французская и венская кадриль, падепатинер. Это не то чтобы станцевать – выговорить непросто.
Светлана Гутковская, главный хореограф Венского бала:
Президент, обращаясь к участникам бала, отмечает: главное украшение этого вечера – они сами – лучшие из лучших. И именно молодежи определять, как будет развиваться наша страна в будущем.
Александр Лукашенко:
Через несколько дней наступит новый год. Мы встречаем его с открытым сердцем и уверенностью в завтрашнем дне. Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами.
Торжество останется не только в воспоминаниях. Каждому участнику – подарок от имени главы государства. Это новогодний сувенир ручной работы. Под Новый год мечты сбываются и этот особый вечер тому подтверждение.
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Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»
Новости Беларуси. Продолжение двустороннего диалога с австрийскими друзьями в классической, изысканной атмосфере. Впервые в истории современной Беларуси в зале...
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