Губернаторскую елку покажут по телевизору

Источник материала: Горецкий вестник

Телеверсию благотворительного новогоднего праздника для детей с участием руководства области покажут на телеканале Беларусь 4 сегодня в 21.00, завтра в 21.10 и 7 января в обед.







Участниками праздника стали отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, лидеры и активисты детских общественных организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, со всех районов области и городов Бобруйска и Могилева, интернатных учреждений области, учащиеся кадетского училища, воспитанники «SOS-Детская деревня Могилев».