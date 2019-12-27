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Игрок «Цмоков» о проигрыше ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «С боевым настроением сражаемся в каждой игре»

28.12.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели очередное поражение в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 декабря белорусский клуб принимал одну из сильнейших команд Европы – ЦСКА.

Игрок «Цмоков» о проигрыше ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «С боевым настроением сражаемся в каждой игре»

Дома «драконы» начали уверенно: первую четверть завершили ничьей – 18:18, а к середине встречи уже вели с преимуществом в 10 очков. Однако уже во второй половине матча силы изменились: «армейцы» набирали обороты и догоняли, в то время как «Цмоки» пытались удержаться на лидирующих позициях. К концу заключительной четверти ЦСКА вырвался вперед и по итогу выиграл – 94:91.

Игрок «Цмоков» о проигрыше ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «С боевым настроением сражаемся в каждой игре»

Максим Салаш, форвард БК «Цмоки-Минск»:
Возможно, где-то опыта не хватило, где-то сил не хватило, возможно, уверенности в концовке взять ответственность в свои руки и закончить игру.

С боевым настроением сражаемся в каждой игре. Даже несмотря на поражение считаю, что мы сегодня очень достойно играли. Конечно, обидно, что не получилось добыть победу. Но я считаю, что мы можем сегодня с поднятой головой выходить сегодня.

Игрок «Цмоков» о проигрыше ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «С боевым настроением сражаемся в каждой игре»

Эта встреча стала заключительной для «Цмоков» в 2019 году. Ближайший матч у подопечных Ростислава Вергуна состоится 6 января. На домашней площадке минчане примут «Зенит».

Напомним, на данный момент белорусский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели очередное поражение в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 декабря белорусский клуб принимал...
 
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