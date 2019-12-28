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Российская «молодежка» с рекордным счетом разгромила Канаду на ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Российские хоккеисты одержали сенсационно разгромную победу над Канадой на молодежном чемпионате мира в Чехии — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
Россияне забросили курьезную шайбу уже на второй минуте, которая, видимо надломила североамериканцев. Дальше игра проходила с ощутимым преимуществом команды Валерия Брагина, которая реализовала практически все свои голевые моменты.
Это самая крупная победа российской "молодежки" над Канадой в истории. "Кленовые листья" вообще никогда так крупно не уступали на молодежных чемпионатах мира.
Канадцы же помимо крупного поражения должны быть разочарованы травмой своего лидера Алексиса Лафренье.
Напомним, что в первом туре Россия проиграла Чехии (3:4), а Канада обыграла США (6:4). В следующем туре Россия сыграет с американцами.
Интересно, что после двух туров все команды группы (Чехия, Канада, США, Германия, Россия) выиграли по одному матчу.
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Российские хоккеисты одержали сенсационно разгромную победу над Канадой на молодежном чемпионате мира в Чехии - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
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