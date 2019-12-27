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«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Волшебная шкатулка Деда Мороза» (так называется программа) будет проходить дважды в день. Юным зрителям обещают много интерактива, участие профессиональных актеров и современные спецэффекты.
Яна Шипко, корреспондент:
Елена Родионова, режиссер постановки:
Яна Шипко:
Елена Родионова:
На Октябрьской площади возле Дворца Республики у нас проходит музыкальная сказка «Новогодний звездопад». Это своеобразный мюзикл, в котором задействовано большое количество артистов. Это веселое представление, которое проходит ежедневно в 19.00 и 21.00.
Кроме того, мы приглашаем на ежедневное лазерное шоу возле Дворца спорта.
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«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе
Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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