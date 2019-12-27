ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе

28.12.2019 22:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Волшебная шкатулка Деда Мороза» (так называется программа) будет проходить дважды в день. Юным зрителям обещают много интерактива, участие профессиональных актеров и современные спецэффекты.

С подробностями корреспондент Яна Шипко.

«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе

Яна Шипко, корреспондент:
Представления в таком формате Минск еще не видел. Это будет настоящие перформанс, очень фееричный, с элементами пиротехники. В лучших традициях настоящей музыкальной шкатулки сцена развернется, и здесь будет происходить очень короткое – всего 13 минут, – но красочное действо. Режиссер Елена Родионова расскажет подробности этой постановки.

«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе

Елена Родионова, режиссер постановки:
Это своего рода арт-объект. Музыкальное, пиротехническое, светодиодное шоу, в котором задействованы артисты. И когда откроется «Волшебная шкатулка Деда Мороза», здесь начнется настоящее волшебство. Чтобы это понять и ощутить всю глубину новогодних чудес, нужно прийти и посмотреть. Представления проходят ежедневно с 28 декабря в 17.30 и 20.00 до 5 января.

Яна Шипко:
Мы успели побывать за кулисами и заметили, что очень необычные, красочные костюмы. Задействованы артисты цирка, балета.

Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах

Елена Родионова:
Артисты цирка, балета, профессиональные хореографы, настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому приходите и все увидите сами.

На Октябрьской площади возле Дворца Республики у нас проходит музыкальная сказка «Новогодний звездопад». Это своеобразный мюзикл, в котором задействовано большое количество артистов. Это веселое представление, которое проходит ежедневно в 19.00 и 21.00.

Кроме того, мы приглашаем на ежедневное лазерное шоу возле Дворца спорта.

Подробности новогодних мероприятий в Верхнем городе столицы – в видеоматериале.

Люди в материале: Яна Шипко, Елена Родионова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Рождественских посиделках» в Бресте учились делать сладкие новогодние украшения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика