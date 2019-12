Источник материала: Tut.by

Матч России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.

Barrett Hayton didn’t remove his helmet for the Russian anthem and Russia’s players were not pleased about it