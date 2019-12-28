Источник материала: Виртуальный Брест

Завершился международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009 г.р. "Кубок Гризли-2019", проходивший в российском городе Алексин. Игра брестчан стала удивлением для российских команд, принимающих участие в турнире.





Наши парни, Брест2009, под руководством тренера Силика Никиты Сергеевича, одержали 4 победы в 4 матчах группового этапа.





Беларусь на турнире была представлена двумя командами ХК Брест2009 и СК "Минск". Они то и встретились в финальном матче.





Такого не мог предположить никто: впервые за историю "Кубка Гризли" российские команды не претендовали на высшие награды! СК Минск - золото, ХК Брест - серебро, Академия Петрова (Россия) - бронза!





Индивидуальной наградой был отмечен игрок команды Брест2009 Жук Артур, как лучший снайпер и нападающий турнира,(в активе Артура 15 заброшенных шайб)! Так что, Ледовые дворцы, открытые в Беларуси - нужны детям! Мы видим взращивание спортивных кадров страны.





Поздравляем наших юных хоккеистов, главного тренера команды Силика Н.С. Выражаем благодарность руководству Ледового дворца и спортшколы за поддержку!!