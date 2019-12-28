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Юные хоккеисты из Бреста стали серебряными призерами "Кубка Гризли" в России
29.12.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Завершился международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009 г.р. "Кубок Гризли-2019", проходивший в российском городе Алексин. Игра брестчан стала удивлением для российских команд, принимающих участие в турнире.
Наши парни, Брест2009, под руководством тренера Силика Никиты Сергеевича, одержали 4 победы в 4 матчах группового этапа.
Беларусь на турнире была представлена двумя командами ХК Брест2009 и
Такого не мог предположить никто: впервые за историю "Кубка Гризли" российские команды не претендовали на высшие награды! СК Минск - золото, ХК Брест - серебро, Академия Петрова (Россия) - бронза!
Индивидуальной наградой был отмечен игрок команды Брест2009 Жук Артур, как лучший снайпер и нападающий турнира,(в активе Артура 15 заброшенных шайб)! Так что, Ледовые дворцы, открытые в Беларуси - нужны детям! Мы видим взращивание спортивных кадров страны.
Поздравляем наших юных хоккеистов, главного тренера команды Силика Н.С. Выражаем благодарность руководству Ледового дворца и спортшколы за поддержку!!
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