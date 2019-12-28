Первый Венский бал в Минске: Лукашенко не удержался от вальса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Независимости в Минске впервые прошел Венский бал. Участники – студенты и старшеклассники – заранее разучивали польку, полонез и вальс. Эти танцы в числе обязательных. На паркет вышел и президент Беларуси Александр Лукашенко , сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Платья в пол для дам и фраки для кавалеров – таков дресс-код. На свой первый Венский бал пришли отличники и отличницы учебы, юные спортсмены, музыканты и художники. К празднику готовились несколько месяцев. Оттачивали танцевальные па, изучали основы этикета, шили наряды.

«Чувствую себя скорее невестой. Шикарно, отлично, тренировка перед свадьбой. Так много девушек, и все такие красивые. На самом деле это гордость, что в Беларуси происходит такое. Ведь во многих странах такого нет, а мы можем этим гордиться», – отметила студентка Белорусского института правоведения Наталья Кульбицкая.

Минск в этом году впервые присоединился к бальным столицам мира. У этого торжества есть свои правила. К примеру, сопровождает вечер – распорядитель. Иначе говоря, ведущий. И обязательно танцмейстер, он следит за порядком танцев. Как и принято на Венском балу, открылось торжество полонезом. Потом – полька, вальс всего шесть композиций.

В кулуарах участники бала признавались, что вальс оказался самым сложным танцем, и шутили, что за время репетиций истоптали и обувь, и ноги друг другу. «Наши специализации не связаны с танцами, поэтому было сложновато первое время. Но было здорово. Разучить классические танцы было моей маленькой мечтой», – рассказала студентка Минского государственного лингвистического университета Анастасия Леглик.

Участники Венского бала не только молодежь. На паркет вышли сам президент, члены правительства, представители госорганов. Всех захватил вальс. Обращаясь к гостям бала, Лукашенко отметил, что от устремлений молодого поколения зависит, какой будет страна в будущем. «О чем бы вы ни мечтали, куда бы ни стремились, не забывайте: мы – белорусы и страна у нас, родина, одна. Мы построили и сохранили суверенное государство. И кому как не вам, надежде нации, определять вектор развития на ближайшее будущее и отдаленное», – подчеркнул белорусский лидер.

Традицию проведения Венских балов по всему миру поддерживает Австрия на государственном уровне. Это часть международной дипломатии и укрепление дружеских связей между народами. По мнению Лукашенко, еще и возможность в классической и изысканной атмосфере продолжить начатый диалог между Беларусью и Австрией.