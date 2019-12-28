ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый Венский бал в Минске: Лукашенко не удержался от вальса

29.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Независимости в Минске впервые прошел Венский бал. Участники – студенты и старшеклассники – заранее разучивали польку, полонез и вальс. Эти танцы в числе обязательных. На паркет вышел и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Платья в пол для дам и фраки для кавалеров – таков дресс-код. На свой первый Венский бал пришли отличники и отличницы учебы, юные спортсмены, музыканты и художники. К празднику готовились несколько месяцев. Оттачивали танцевальные па, изучали основы этикета, шили наряды.

«Чувствую себя скорее невестой. Шикарно, отлично, тренировка перед свадьбой. Так много девушек, и все такие красивые. На самом деле это гордость, что в Беларуси происходит такое. Ведь во многих странах такого нет, а мы можем этим гордиться», – отметила студентка Белорусского института правоведения Наталья Кульбицкая.

Минск в этом году впервые присоединился к бальным столицам мира. У этого торжества есть свои правила. К примеру, сопровождает вечер – распорядитель. Иначе говоря, ведущий. И обязательно танцмейстер, он следит за порядком танцев. Как и принято на Венском балу, открылось торжество полонезом. Потом – полька, вальс  всего шесть композиций.

В кулуарах участники бала признавались, что вальс оказался самым сложным танцем, и шутили, что за время репетиций истоптали и обувь, и ноги друг другу. «Наши специализации не связаны с танцами, поэтому было сложновато первое время. Но было здорово. Разучить классические танцы было моей маленькой мечтой», – рассказала студентка Минского государственного лингвистического университета Анастасия Леглик.

Участники Венского бала не только молодежь. На паркет вышли сам президент, члены правительства, представители госорганов. Всех захватил вальс. Обращаясь к гостям бала, Лукашенко отметил, что от устремлений молодого поколения зависит, какой будет страна в будущем. «О чем бы вы ни мечтали, куда бы ни стремились, не забывайте: мы – белорусы и страна у нас, родина, одна. Мы построили и сохранили суверенное государство. И кому как не вам, надежде нации, определять вектор развития на ближайшее будущее и отдаленное», – подчеркнул белорусский лидер.

Традицию проведения Венских балов по всему миру поддерживает Австрия на государственном уровне. Это часть международной дипломатии и укрепление дружеских связей между народами. По мнению Лукашенко, еще и возможность в классической и изысканной атмосфере продолжить начатый диалог между Беларусью и Австрией.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси исполнил несколько па. Обращаясь к гостям бала, глава государства отметил, что от устремлений молодого поколения зависит, какой будет страна в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юные хоккеисты из Бреста стали серебряными призерами "Кубка Гризли" в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика