Великолепная пятерка: представлен рейтинг рождественских ярмарок СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятерку лучших городов СНГ для путешествий на новогодние и рождественские ярмарки выбрали на одном из туристических порталов. Москва стала лидером, сообщает канал «МИР 24».

На пятой строчке расположилась Армения. В этом году ярмарочный городок в Ереване развернули прямо у главной площади. В рейтинг вошла и столица Азербайджана – у нее четвертая позиция. Гости Баку смогут насладиться очарованием Старого города и колоритом набережной. На третьем месте – Минск. Рождественская ярмарка на Октябрьской площади будет открыта до 7 января. Посетителей ждут аллеи из зимних домиков и светящихся коридоров, сладости и глинтвейн.



Первые две строчки списка заняли российские столицы – Петербург и Москва. Городок на Красной площади признали лучшей новогодней и рождественской ярмаркой СНГ в уходящем году.