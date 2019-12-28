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Великолепная пятерка: представлен рейтинг рождественских ярмарок СНГ
29.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пятерку лучших городов СНГ для путешествий на новогодние и рождественские ярмарки выбрали на одном из туристических порталов. Москва стала лидером, сообщает канал «МИР 24».
На пятой строчке расположилась Армения. В этом году ярмарочный городок в Ереване развернули прямо у главной площади. В рейтинг вошла и столица Азербайджана – у нее четвертая позиция. Гости Баку смогут насладиться очарованием Старого города и колоритом набережной. На третьем месте – Минск. Рождественская ярмарка на Октябрьской площади будет открыта до 7 января. Посетителей ждут аллеи из зимних домиков и светящихся коридоров, сладости и глинтвейн.
Ранее сообщалось, что
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В пятерку лучших вошли, в том числе, Москва и Санкт-Петербург.
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