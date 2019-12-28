Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения Республики Беларусь обновило перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.

В перечне содержится более 200 наименований лекарственных препаратов, распределенных по 13 анатомическим основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств:

Пищеварительный тракт и обмен веществ («Дротаверин», «Спазматон», «Лактулоза», «Омепразол», «Гликлазид» и др.); Кровь и кроветворные органы («Натрия хлорид», «Фолиевая кислота» и др.); Сердечно-сосудистая система («Мельдоний», «Моксонидин», «Фуросемид», «Гепарин», «Карведилол» и др.); Дерматологические средства («Бифоназол», «Нистатин», «Гентамицин» и др.); Мочеполовая система и половые гормоны («Унопрост», «Хлоргексидин» и др.); Антиинфекционные средства для системного применения («Доксициклин», «Флуконазол», «Кларитромицин», «Нитрофурантоин» и др.); Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства («Интерферон альфа-2b»); Костно-мышечная система («Глюкозамин», «Ибупрофен», «Нимесулид», «Нимесулид» и др.); Нервная система («Ангримакс», «Грипполек», «Парацетамол», «Мелиссы трава», «Цитиколин», «Глицин», «Эмоксипин» и др.); Противопаразитные средства, инсектициды и репелленты («Метронидазол», «Албендазол» и др.); Дыхательная система («Нафазолин», «Ангисептин», «Амброксол», «Доксиламин» и др.); Средства для лечения заболеваний органов чувств («Сульфацетамид», «Диклофенак», «Таурин» и др.); Различные лекарственные средства (глюкоза).

Соответствующее постановление №111 от 3 декабря 2019 года опубликовано 27 декабря на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через месяц после опубликования.

Постановление Минздрава от 10 декабря 2018 г. № 92 «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств» признано утратившим силу.

Из списка удалены лекарства, которые производятся только одной организацией, без предоставления в Минздрав гарантийных писем о бесперебойной поставке. Это же касается и препаратов, отгрузка которых на протяжении 2019-го производилась с перебоями, а также имеющих низкий спрос у населения.

Пересмотр списка был осуществлен в связи с тем, что с декабря 2018 года белорусские фармацевтические предприятия зарегистрировали новые лекарственные препараты.

Список актуализирован с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных отечественных лекарств и перспектив их бесперебойной доставки в аптеки.