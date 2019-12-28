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Генменеджер "Динамо" — Марцелу Личке: мы приняли решение, что идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться
Источник материала: Партизан
Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев вручил бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке чемпионскую медаль, диплом и орден к 1000-летию города.
Краснобаев поблагодарил специалиста, с которым клуб не стал продлевать контракт, за хорошую работу.
"Хочу поблагодарить, Марцел, за этот успех. Это успех для всех нас: для ребят, для всех членов тренерского штаба, офиса, клуба, для горожан. В этом очень большая твоя заслуга. Тут даже тяжело находить слова. Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться. Мы всегда рады — я, все руководство клуба, коллеги. Мы всегда на связи и открыты. Приглашаем тебя всегда в Брест, в Беларусь. Рады будем всегда общаться и помочь. Поэтому спасибо тебе и всегда рады!" — отметил Краснобаев в эфире клубного Youtube-блога.
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Генменеджер "Динамо" — Марцелу Личке: мы приняли решение, что идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться
Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев вручил бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке чемпионскую медаль, диплом и орден к 1000-летию...
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