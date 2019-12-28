ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генменеджер "Динамо" — Марцелу Личке: мы приняли решение, что идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться

29.12.2019 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев вручил бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке чемпионскую медаль, диплом и орден к 1000-летию города.

Краснобаев поблагодарил специалиста, с которым клуб не стал продлевать контракт, за хорошую работу.

"Хочу поблагодарить, Марцел, за этот успех. Это успех для всех нас: для ребят, для всех членов тренерского штаба, офиса, клуба, для горожан. В этом очень большая твоя заслуга. Тут даже тяжело находить слова. Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться. Мы всегда рады — я, все руководство клуба, коллеги. Мы всегда на связи и открыты. Приглашаем тебя всегда в Брест, в Беларусь. Рады будем всегда общаться и помочь. Поэтому спасибо тебе и всегда рады!" — отметил Краснобаев в эфире клубного Youtube-блога.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев вручил бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке чемпионскую медаль, диплом и орден к 1000-летию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вкусно и быстро. Новогодние рецепты от белорусских звезд, которые вы точно сможете приготовить сами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика