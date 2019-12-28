Рецепты завтраков от наших читателей, которые вы сможете повторить

Источник материала: Tut.by

Читатели GO.TUT.BY продолжают делиться фото своих завтраков. И вы тоже можете — достаточно выложить рецепт с хештегом #гоузавтракать или прислать его c отметкой нашего аккаунта в соцсети. А пока даем новую партию несложных рецептов, которые вы можете повторить на домашней кухне.

Овсяноблин с начинкой по вкусу

С таким рецептом справится даже подросток. 16-летний автор кулинарного блога рассказала, как приготовить овсяноблин — популярный в ЗОЖ-кругах завтрак, который напоминает нечто среднее между омлетом и блином. Основу можно повторять по рецепту, а начинка — это ваша фантазия: она может быть и сытной, и сладкой.

Для рецепта понадобится:

овсянка — 60 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст. ложка;

растительное масло — 1 ст. ложка;

начинка по вкусу: йогурт, арахисовая паста, фрукты или ягоды.

Как приготовить:

Перемешать все ингредиенты (кроме начинки), дать основе немного настояться. Выложить тесто на сковороду, обжарить овсяноблин на растительном масле с двух сторон. Свернуть овсяноблин и добавить начинку по вкусу: йогурт, арахисовую пасту, фрукты, ягоды.

Тосты с авокадо и красной рыбой

Такой вариант завтрака от минчанки Надежды вполне может стать и хорошей закуской на любом празднике — готовится всего за пару минут.

Для рецепта понадобится:

тостовый хлеб — 2 ломтика;

сливочный сыр — 50 г;

красная рыба — 50 г (по вкусу слабосоленая или подкопченная);

авокадо — 1 шт.;

яйцо — 2 шт.;

уксус — 1 ст. ложка;

сливочное масло — 20 г.

Как приготовить:

Сделать яйца пашот (каждое по отдельности). Довести в кастрюле воду до кипения, добавить 1 ст.л. уксуса и сделать ложкой воронку в воде. Достать яйцо из холодильника (оно должно быть холодным). Разбить его в небольшую емкость, а из нее — в кастрюлю. Варить 3 минуты. Достать яйцо шумовкой, повторить со вторым. Тосты обжарить на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Собрать тосты: на хлеб намазать сливочный сыр, положить резаный ломтиком лосось, кусочки авокадо и яйцо пашот.

Сладкая рисовая каша с грушей в корице

Любители сладких завтраков могут поэкспериментировать с молочной рисовой кашей, в которую минчанка Виктория, автор блога с рецептами для вегетарианцев, предлагает добавить грушу и сыр.

Для рецепта понадобится:

рис — 150−170 г (желательно использовать рис для ризотто);

груша — ½ шт.;

миндальное молоко — 50 мл;

тимьян — 2−3 веточки;

корица — ½ ч.л.;

сыр пармезан — 10 г;

орехи, соль по вкусу.

Как приготовить:

Раскалить сковороду с добавлением масла. Всыпать рис и 2−3 минуты обжарить его с добавлением веточек тимьяна. Влить порцию горячей воды (100 мл) и добавить соль. Довести рис до полуготовности, готовить ориентировочно 20−25 минут, контролируя и постепенно добавляя еще 100 мл воды. Пока рис готовится, нарезать грушу вдоль на 2 части. Одну половину нарезать кубиками, вторую — полосками. Орехи хорошо промыть, подсушить (можно на сковороде). После этого их мелко порубить. В полуготовый рис добавить грушу кубиками и миндальное молоко. Готовить на медленном огне ещё 5−7 минут. Обжарить оставшиеся груши, посыпав их корицей с двух сторон. Подавать кашу, с грушей, посыпав тимьяном, орехами и тертым пармезаном.

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