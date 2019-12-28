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Рецепты завтраков от наших читателей, которые вы сможете повторить

29.12.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели GO.TUT.BY продолжают делиться фото своих завтраков. И вы тоже можете — достаточно выложить рецепт с хештегом #гоузавтракать или прислать его c отметкой нашего аккаунта в соцсети. А пока даем новую партию несложных рецептов, которые вы можете повторить на домашней кухне.

Овсяноблин с начинкой по вкусу

С таким рецептом справится даже подросток. 16-летний автор кулинарного блога рассказала, как приготовить овсяноблин — популярный в ЗОЖ-кругах завтрак, который напоминает нечто среднее между омлетом и блином. Основу можно повторять по рецепту, а начинка — это ваша фантазия: она может быть и сытной, и сладкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 7 Дек 2019 в 11:06 PST

Для рецепта понадобится:

  • овсянка — 60 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. ложка;
  • растительное масло — 1 ст. ложка;
  • начинка по вкусу: йогурт, арахисовая паста, фрукты или ягоды.

Как приготовить:

  1. Перемешать все ингредиенты (кроме начинки), дать основе немного настояться.
  2. Выложить тесто на сковороду, обжарить овсяноблин на растительном масле с двух сторон.
  3. Свернуть овсяноблин и добавить начинку по вкусу: йогурт, арахисовую пасту, фрукты, ягоды.

Тосты с авокадо и красной рыбой

Такой вариант завтрака от минчанки Надежды вполне может стать и хорошей закуской на любом празднике — готовится всего за пару минут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 14 Дек 2019 в 11:19 PST

Для рецепта понадобится:

  • тостовый хлеб — 2 ломтика;
  • сливочный сыр — 50 г;
  • красная рыба — 50 г (по вкусу слабосоленая или подкопченная);
  • авокадо — 1 шт.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • уксус — 1 ст. ложка;
  • сливочное масло — 20 г.

Как приготовить:

  1. Сделать яйца пашот (каждое по отдельности). Довести в кастрюле воду до кипения, добавить 1 ст.л. уксуса и сделать ложкой воронку в воде. Достать яйцо из холодильника (оно должно быть холодным). Разбить его в небольшую емкость, а из нее — в кастрюлю. Варить 3 минуты. Достать яйцо шумовкой, повторить со вторым.
  2. Тосты обжарить на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Собрать тосты: на хлеб намазать сливочный сыр, положить резаный ломтиком лосось, кусочки авокадо и яйцо пашот.

Сладкая рисовая каша с грушей в корице

Любители сладких завтраков могут поэкспериментировать с молочной рисовой кашей, в которую минчанка Виктория, автор блога с рецептами для вегетарианцев, предлагает добавить грушу и сыр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 21 Дек 2019 в 10:49 PST

Для рецепта понадобится:

  • рис — 150−170 г (желательно использовать рис для ризотто);
  • груша — ½ шт.;
  • миндальное молоко — 50 мл;
  • тимьян — 2−3 веточки;
  • корица — ½ ч.л.;
  • сыр пармезан — 10 г;
  • орехи, соль по вкусу.

Как приготовить:

  1. Раскалить сковороду с добавлением масла. Всыпать рис и 2−3 минуты обжарить его с добавлением веточек тимьяна. Влить порцию горячей воды (100 мл) и добавить соль. Довести рис до полуготовности, готовить ориентировочно 20−25 минут, контролируя и постепенно добавляя еще 100 мл воды.
  2. Пока рис готовится, нарезать грушу вдоль на 2 части. Одну половину нарезать кубиками, вторую — полосками.
  3. Орехи хорошо промыть, подсушить (можно на сковороде). После этого их мелко порубить.
  4. В полуготовый рис добавить грушу кубиками и миндальное молоко. Готовить на медленном огне ещё 5−7 минут.
  5. Обжарить оставшиеся груши, посыпав их корицей с двух сторон. Подавать кашу, с грушей, посыпав тимьяном, орехами и тертым пармезаном.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

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