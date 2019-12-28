Рецепты завтраков от наших читателей, которые вы сможете повторить

Читатели GO.TUT.BY продолжают делиться фото своих завтраков. И вы тоже можете — достаточно выложить рецепт с хештегом #гоузавтракать или прислать его c отметкой нашего аккаунта в соцсети. А пока даем новую партию несложных рецептов, которые вы можете повторить на домашней кухне.
Овсяноблин с начинкой по вкусу
С таким рецептом справится даже подросток. 16-летний автор кулинарного блога рассказала, как приготовить овсяноблин — популярный в ЗОЖ-кругах завтрак, который напоминает нечто среднее между омлетом и блином. Основу можно повторять по рецепту, а начинка — это ваша фантазия: она может быть и сытной, и сладкой.
красная рыба — 50 г (по вкусу слабосоленая или подкопченная);
авокадо — 1 шт.;
яйцо — 2 шт.;
уксус — 1 ст. ложка;
сливочное масло — 20 г.
Как приготовить:
Сделать яйца пашот (каждое по отдельности). Довести в кастрюле воду до кипения, добавить 1 ст.л. уксуса и сделать ложкой воронку в воде. Достать яйцо из холодильника (оно должно быть холодным). Разбить его в небольшую емкость, а из нее — в кастрюлю. Варить 3 минуты. Достать яйцо шумовкой, повторить со вторым.
Тосты обжарить на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки.
Собрать тосты: на хлеб намазать сливочный сыр, положить резаный ломтиком лосось, кусочки авокадо и яйцо пашот.
Сладкая рисовая каша с грушей в корице
Любители сладких завтраков могут поэкспериментировать с молочной рисовой кашей, в которую минчанка Виктория, автор блога с рецептами для вегетарианцев, предлагает добавить грушу и сыр.
рис — 150−170 г (желательно использовать рис для ризотто);
груша — ½ шт.;
миндальное молоко — 50 мл;
тимьян — 2−3 веточки;
корица — ½ ч.л.;
сыр пармезан — 10 г;
орехи, соль по вкусу.
Как приготовить:
Раскалить сковороду с добавлением масла. Всыпать рис и 2−3 минуты обжарить его с добавлением веточек тимьяна. Влить порцию горячей воды (100 мл) и добавить соль. Довести рис до полуготовности, готовить ориентировочно 20−25 минут, контролируя и постепенно добавляя еще 100 мл воды.
Пока рис готовится, нарезать грушу вдоль на 2 части. Одну половину нарезать кубиками, вторую — полосками.
Орехи хорошо промыть, подсушить (можно на сковороде). После этого их мелко порубить.
В полуготовый рис добавить грушу кубиками и миндальное молоко. Готовить на медленном огне ещё 5−7 минут.
Обжарить оставшиеся груши, посыпав их корицей с двух сторон. Подавать кашу, с грушей, посыпав тимьяном, орехами и тертым пармезаном.
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