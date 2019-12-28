«Двухнедельных котят заперли в камере хранения магазина на весь день». Истории спасения животных

Источник материала: Tut.by

Представители благотворительного проекта Save Us (о нем мы подробно рассказывали на LADY ) сняли добрый фотопроект, главными героями которого стали животные, у которых нет породы и родословной. Но, как подмечено в слогане проекта, чем они хуже?

Вот как организаторы съемки рассказывают о своей идее.

— Хотим мы того или нет, но реклама и бренды влияют на нас, они формируют наши предпочтения и продуктовые привычки. Во многом они формируют картину окружающего нас мира. Мы хотим, чтобы в этом мире было место и для беспородных животных.

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Мы решили представить, как бы смотрелись на обложках популярных кормов не породистые, а самые обычные, но от этого не менее прекрасные собаки и коты.

И сняли фотопроект «Чем мы хуже?». Все герои нашей съемки обладают уникальной внешностью и характером. Они были спасены с улицы и станут (а некоторые уже стали) любимыми членами семьи, для которых доступно все лучшее.

В спецвыпуске нашей рубрики «Мех дня» делимся историями героев этой съемки. В прошлый раз мы рассказали о собаках, которые стали моделями, в этот — о котах-звездах. Ну а уже в следующем выпуске вернемся к публикации ваших, читательских, историй о своих любимых питомцах: не забывайте отправлять их по адресу mehmeh@tut.by.

Истории котов, которые «ничем не хуже». Рассказывают волонтеры

Коровкин





Кот Коровкин — юный и очень деловой товарищ, обладающий неиссякаемым энтузиазмом и очень умной мамой. Его маму оставили «зимовать» (читай — умирать) дачники, а она не только выжила, но и обзавелась семьей. А затем удачно пристроила своих детей. Эта умнейшая женщина знала, где рожать котят. На пороге волонтерской дачи! Так шесть крошечных товарищей вместе с мамой поменяли сельскую прописку на городскую и почти в полном составе переехали в счастье. Коровкин дружит с детьми, собаками, другими котами… Он просто невероятно харизматичен и, что удивительно, до сих пор свободен. Может, вы его человек?

Федор





Федор Михалыч… Познакомились мы дождливым и холодным августовским днем, когда я приехала в гости к деду.

На дороге возле дома сидела мокрая кошка и отчаянно орала. Но, испугавшись машины, залезла в мокрую траву и орала уже там. Дедушка сказал, что она пришла за детьми из леса и уже три дня все ее гоняют, так как она «больная и крикливая». Честно говоря, сопливый нос и гноящиеся глаза у котов лечатся элементарно и быстро, но местный народец был очень напуган. Естественно, я сразу, под укоризненными взглядами родственников, схватила первую попавшуюся колбасу и заварила крепкий чай, чтобы накормить бедолагу, худо-бедно промыть глаза и осмотреть ее. Выскочила под дождь: оказалось, мокрое и несчастное чудо ждало меня и бросилось навстречу со всех лап, залезло на колени и стало с урчанием есть.

Оказалось, что это кот, простуженный, с разодранной мордой. А потом он посмотрел на меня своими нереальными голубыми глазами, свернулся калачиком у меня на коленях и заснул.

— Ну все, плюс один в моем доме, — с ужасом подумала я.

— Ну все, плюс один в твоем доме, — с радостью подумал кот.

— И ты повезешь это домой? — брезгливо задали родственники риторический вопрос.

— Ура! — сказали мои дети.

В тот же вечер кот был доставлен в ветеринарную клинику и по причине своей редкостной приставучести назван Федором Михалычем. После необходимого лечения и карантина Федя легко вписался в нашу семью. Он с нами уже полтора года, умеет давать пять и принимает на редкость красивые позы. В нем уже совершенно не узнать того избитого заморыша, что меня несказанно радует.

Григорий





Примерно в середине ноября, перед самыми морозами, в ночной тишине раздался душераздирающий котячий вопль, потом еще и еще… А потом я закрыла окно. За годы волонтерства становишься в чем-то циничным, учишься находить для себя утешение. Мол, на улице еще не так холодно, есть дырки в подвал, это наш дворовый, и вообще мне в 6 утра вставать, разберусь утром.

Но утром тишина, которая поначалу настроила на позитивный лад, была разорвана воплем мелкого страдальца. И мы с детьми вышли в школу с твердым намерением наказать нарушителя ночного спокойствия арестом в теплой переноске и пытками едой.

Мелкий рыжий нарушитель размером чуть больше ладошки был обнаружен на невысоком дереве возле подъезда, но при попытке снять его оттуда сиганул в кусты и, отказываясь быть пойманным, радостно играл с нами в догонялки.

В тот раз попытка ареста не удалась. Вечером, уже обессиленного, я все-таки почти без боя сняла это чудовище (от слова «чудо») с дерева и принесла домой. Он оказался совершенно здоровым, ручным и чистым, был сразу просвечен на микроспорию, обработан от паразитов. И помещен в карантин отсыпаться и заедать стресс. По следам воспоминаний о наших утренних приключениях мне почему-то пришел на ум наглый деревенский пацан Гришка. Так мелкий пакостник получил имя.

Сейчас Гришка уже с месяц живет в замечательной любящей семье, где ему есть с кем поделиться своей кипучей энергией. Он спит на руках у старшего сына, с которым у них одинаковый цвет волос (или шерсти) и изо всех сил помогает хозяйке вязать маленькие вещички для младшей доченьки. А в моем сердце живет уверенность, что не все в этом мире так плохо.

Коржик





Маму Коржика подобрали на улице в состоянии крайнего истощения и на поздних сроках беременности. Она с трудом выживала на улице, постоянно бегала за прохожими и просила помощи. И один добрый человек просто не смог пройти мимо.

Как позже выяснилось, это была единственная возможность выжить и для кошки, и для ее малышей. Родить самостоятельно кошка не могла. Поэтому и Коржик, и его брат с сестричкой появились на свет с помощью ветеринарных врачей в клинике. К счастью, все котята родились здоровыми и крепкими.

Сейчас Коржику четыре месяца, он обаятельный, самостоятельный, любопытный джентльмен. Любитель активных игр, но при этом прекрасно развлекает себя. Стоит ли удивляться, что такое совершенство уже нашло свой дом?

Алиша





Алишу выкинули во двор многоэтажного дома в ноябре — прямо перед заморозками. Домашние девочки, по всей видимости, от домашней нестерилизованной кошки, даже не представляли, что им делать.

Нашли щель между тротуарных плит — и там прятались. А их таскали дети — ведь они привыкли доверять и спокойно шли к людям, их гоняли местные коты, там не было еды… Когда была найдена передержка, Алишу не смогли найти, а обнаружили спустя сутки в соседнем дворе, голодную и плачущую. Сейчас малышка находится на передержке и ждет встречи со своими новыми хозяевами. Алиша очень контактная, добрая и спокойная кошечка.

Рыжик





Рыжик с братиками родился дома. У одного из тех людей, которые не стерилизуют своих домашних кошек — то ли хозяева считали, что это негуманно, то ли очень жалко было потратиться на операцию. Так или иначе, малыши родились, но они были совершенно не нужны, и находчивый горе-хозяин, посадив двухнедельных малышей в коробку, отнес в один из супермаркетов и запер в камере хранения.

Малыши просидели там весь день. Когда их нашли, голодных, измученных от плача, над детками всерьез нависла угроза оказаться в пункте отлова и усыпления, потому что совсем никто в большом магазине не хотел приютить малышей хотя бы на пару дней, чтобы дать возможность найти более длительную передержку. К счастью для малышей, откликнулась Ольга, которая и вырастила деток и от которой они разъехались в свои новые семьи.

Тэд и Мэт (ищет дом)





Вы слышали о котокруговороте? Он есть в одном санаторном районе Беларуси. Жители местных окрестностей по ряду причин не стерилизуют своих питомцев, кто-то расправляется с потомством как принято, кто-то поступает более «гуманно»: подкидывают в санатории, полагая, что там не пропадут.

Службы санаториев в зависимости от степени человечности или собирают котят в мешки (а попадаются самые доверчивые и ласковые) и выпускают в близлежащих деревнях, или выбрасывают в лесу. Причем нередко оставляют их завязанными в мешках, не оставляя шанса на спасение.

Ну и, увы, «традиционный» способ избавления: травят-отстреливают-забивают до смерти… Эта история продолжается многие годы: котов подбрасывают, от них избавляются разными способами. В 2019 году несколько санаториев попали под программу отлова и стерилизации, проводимую обществом защиты животных «ЗООшанс». Спасены сотни животных, в том числе Тэд и Мэт.

Оба братика ищут дом. Они готовы делать с вами любую домашнюю работу, им все интересно! Поиграть в догонялки? Мы уже тут! Пошуршать бумажками? Притаились, ждем! Смотрите телевизор? Малыши свернутся рядом, зажмурятся и споют кошачью песню.

Если вы хотите дать дом кому-то из героев этого текста, пожалуйста, напишите нам по адресу mehmeh@tutby.com. Мы оперативно свяжем вас с кураторами животных.

Помимо героев фотопроекта, хозяев ждет еще один замечательный кот:

Тима

— Привет. Я кот.





У меня было несколько имен, сейчас я спешу на «Тима, Тимочка». Это значит, я наконец-то поем.

Я взрослый кот, мне почти 2 года. Я могу постоять за себя и прокормить себя, но зима и холод… Я всегда старался быть хорошим. Для всех. Не драл мебель, ходил в лоток. Стоически перенес операцию (да, кастрирован).

Но все равно не угодил. Стал не нужен. Меня выбросили в начале осени.





Я не просился бы в новую семью, я не имею надежд, да и претензий тоже, но честно признаюсь, что зимой на улице не выживу, не дождусь весны.

Я пока на передержке. Но просят съехать.





И если вы готовы рискнуть и взять самого обычного кота (да, неглупого, да, ласкового, но брошенного и пока никому не нужного), то вот вам мои лапы, усы и хвост.

Телефон для связи: +375 29 254 07 67 (Елена)