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Федор Емельяненко нокаутировал Джексона уже в первом раунде
Источник материала: Tut.by
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над Куинтоном Джексоном на совместном турнире Bellator и Rizin в Японии,
Поединок закончился уже в первом раунде: Федор сразу захватил инициативу, а после очередной атаки Джексон упал. Добивание даже не потребовалось: Куинтон сам обозначил сдачу, а рефери остановил бой.
После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.
Бой Емельяненко — Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный — в Москве, ориентировочно в конце 2020 — начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.
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В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.
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