Новый год пинчуков начнется с судов

Источник материала: Партизан

Как сообщили правозащитникам "Весны", 27 декабря на жителей Пинска, которые принимали участие в акции 20 декабря против углубленной интеграции с Россией, сотрудники Пинского РОВД составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП. Суды назначили на 8 января 2020 года.

Татьяна Кебикова сообщила, что получили повестки в суд:

Евгений Вядка,

Татьяна Кебикова,

Александр Овсеенко и еще несколько активистов. Сообщается, что в Пинский РОВД вызывают и писателя Павла Лехновича (якобы за распространение информации об акции в фейсбуке).

