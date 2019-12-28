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Новый год пинчуков начнется с судов
Источник материала: Партизан
Как сообщили правозащитникам "Весны", 27 декабря на жителей Пинска, которые принимали участие в акции 20 декабря против углубленной интеграции с Россией, сотрудники Пинского РОВД составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП. Суды назначили на 8 января 2020 года.
Татьяна Кебикова сообщила, что получили повестки в суд:
Сообщается, что в Пинский РОВД вызывают и писателя Павла Лехновича (якобы за распространение информации об акции в фейсбуке).
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Как сообщили правозащитникам "Весны", 27 декабря на жителей Пинска, которые принимали участие в акции 20 декабря против углубленной интеграции с Россией, сотрудники...
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