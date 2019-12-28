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Назван главный модный тренд зимы-2020

29.12.2019 10:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Модные эксперты заявили, что модель свитера Ugly Jumper (уродливый свитер) бьет рекорды по популярности в нынешнем сезоне.

Назван главный модный тренд зимы-2020
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Об этом сообщил портал Who What Wear.

Так, по мнению фешн-экспертов, ugly-свитер, вдохновленный английской эксцентричностью, станет ключевой вещью в гардеробе ведущих модниц мира. Одной из его особенностей является то, что его может надеть кто угодно и чувствовать себя круто.

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"По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый" джемпер оказался на вершине модного олимпа", - пишут модные аналитики.

При этом стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками, модными джинсами с завышенной талией и даже с классическими брюками.

Отмечается, что сочетание "уродливого свитера" с шелковой юбкой и ковбойскими белыми сапогами появилось в зимних коллекциях некоторых дизайнеров.
 
 
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Модные эксперты заявили, что модель свитера Ugly Jumper (уродливый свитер) бьет рекорды по популярности в нынешнем сезоне.
 
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