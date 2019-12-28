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Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет

29.12.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Австралийского ловца змей укусила рептилия, которая занимает второе место среди самых ядовитых змей. Но мужчина выжил, потому что многие годы назад его уже кусали. 

Незадолго до инцидента Тони Харрисон на странице в Facebook сказал, что едет помогать сетчатой коричневой змее в пригород Голд-Коста – Пимпаму. Когда мужчина поднял кондиционер, из-под него выскользнула змея и укусила Харрисона. 

Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет
Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher 

После этого Тони был госпитализирован. Как позже пояснил мужчина, змея оказалась достаточно вежливой, чтобы применить «сухой» укус, иначе говоря она не впрыснула яд. 

Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет
Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher 

Несмотря на это, если бы 17 лет назад Харрисон уже не был укушен другой змеёй того же вида, то его иммунитет не справился бы. А так у мужчины выработались антитела, что позволило ему дождаться помощи медиков. 

Если судить по публикациям в Facebook, Тони провёл в больнице всего около восьми часов, а затем снова вернулся к работе. 

Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет
Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher 

По словам ловца змей, он понимает, что занимается смертельно опасным делом. Тони добавил, что раньше не боялся умереть, но теперь, когда у него есть семья, Харрисон часто думает о возможных последствиях и старается быть максимально осторожным. 

Ранее мы уже рассказывали о другом случае из практики Тони.

В тот раз мужчина едва сумел избежать укуса более крупной змеи – здесь подробности

Люди в материале: Тони Харрисон, Tony Harrison
 
 
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Австралийского ловца змей укусила рептилия, которая занимает второе место среди самых ядовитых змей. Но мужчина выжил, потому что многие годы назад его уже...
 
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