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Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет
Источник материала: СТВ
Австралийского ловца змей укусила рептилия, которая занимает второе место среди самых ядовитых змей. Но мужчина выжил, потому что многие годы назад его уже кусали.
Незадолго до инцидента Тони Харрисон на странице в Facebook
После этого Тони был госпитализирован. Как позже
Несмотря на это, если бы 17 лет назад Харрисон уже не был укушен другой змеёй того же вида, то его иммунитет не справился бы. А так у мужчины выработались антитела, что позволило ему дождаться помощи медиков.
Если судить по публикациям в Facebook, Тони провёл в больнице всего около восьми часов, а затем снова вернулся к работе.
По словам ловца змей, он понимает, что занимается смертельно опасным делом. Тони добавил, что раньше не боялся умереть, но теперь, когда у него есть семья, Харрисон часто думает о возможных последствиях и старается быть максимально осторожным.
Ранее мы уже рассказывали о другом случае из практики Тони.
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Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет
Австралийского ловца змей укусила рептилия, которая занимает второе место среди самых ядовитых змей. Но мужчина выжил, потому что многие годы назад его уже...
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