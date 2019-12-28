«Приходится оправдываться перед знакомыми». В Бобруйске секретарь избиркома судится с интернет-изданием

TUT.BY Секретаря избирательной комиссии возмутили слова о том, что наблюдатели вызвали милицию, которая зафиксировала нарушения. Женщина рассказала в суде, что 14 ноября выполняла функции секретаря на избирательном участке, расположенном в общежитии на Молодежном бульваре, 3. Примерно в 14 часов, когда регламентом досрочных выборов предусмотрен перерыв, она и председатель избиркома опечатали урны для бюллетеней, пишет





— После этого председатель комиссии покинула помещение для голосования, а я осталась внутри, чтобы разобраться с документацией — это моя прямая обязанность как секретаря, — сообщила Юлия Фурман.





Через несколько минут, по ее словам, внутрь заглянула наблюдатель Алла Шпакова, которая тут же связалась с Галиной Смирновой, доверенным лицом кандидата в депутаты Александра Комара. Вместе женщины, как утверждает секретарь, стали возмущаться, почему Юлия Фурман находится в помещении для голосования в неурочное время одна и при закрытых дверях, потом потребовали вызвать милицию. В итоге из соседнего помещения вышел дежурный милиционер, в обязанности которого входило поддержание порядка на избирательном участке.





— Я дословно не помню его ответ, но никаких нарушений он не выявил. Если бы они были, то составлялся бы протокол, но мне об этом ничего неизвестно, — сообщила женщина.





Она не отрицает, что около 20 минут провела за закрытыми дверями наедине с урной для голосования, между опечатанной крышкой которой и боковиной была щель. Но считает, что к инициированному ею судебному процессу это не имеет никакого отношения.





— В статье от 15 ноября указано, что была вызвана милиция, которая зафиксировала нарушения. Это означает, что я что-то нарушила. Но это не соответствует действительности! Публикация имела резонанс, теперь мне приходится оправдываться перед знакомыми и коллегами, — добавляет женщина, которая работает юрисконсультом сельхозпредприятия «Михалевская Нива».





Юлия Фурман говорит, что после публикации связалась с редакцией «Бобруйского курьера» по электронной почте, потребовав опровержения и компенсации в размере 5 тысяч рублей. Получив отказ, она обратилась в суд. Буквально за несколько дней до заседания, по ее словам, в текст, ставший поводом для судебного разбирательства, были внесены изменения, что подтверждают сделанные ею скриншоты.





— Новый вариант текста меня устраивает, но я требую, чтобы было опубликовано опровержение. И выплачена компенсация за то, что мое имя «полоскали» по всему интернету.





Сторону ответчика представлял частный предприниматель Виталий Санотенко, который подтвердил, что является владельцем доменного имени, которое использует сайт «Бобруйского курьера». Но к самой публикации отношения он не имеет, так как за создание и размещение материалов отвечает его сотрудник — редактор интернет-издания Анатолий Санотенко. Предприниматель обратился с ходатайством о том, чтобы редактор представлял его интересы в суде, однако оно не было удовлетворено.





Ранее Анатолий Санотенко являлся редактором газеты «Бобруйский курьер», которая в бумажной версии не выходит почти 10 лет, а как юридическое лицо не существует с 2018 года. Однако именно газете был адресован иск. Юлия Фурман пояснил, что не знала об ее закрытии и руководствовалась информацией из интернета. В результате суд удовлетворил ее ходатайство о смене ответчика, которым был признан индивидуальный предприниматель Виталий Санотенко.





Что говорят очевидцы

Галина Смирнова, заявленная на процессе как свидетель, сообщила, что за сохранность урны с бюллетенями отвечает милиция, которая не вмешивается в избирательный процесс и не может фиксировать нарушения в ходе выборов.





— Для этого необходимо подавать жалобу в окружную избирательную комиссию, что мы и сделали. Есть фото, на которых видно: в урне была щель, через которую за закрытыми дверями можно вбросить фальшивые бюллетени. Не утверждаю, что именно так все произошло. Но мы попытались обратить внимание на это нарушение.





Ответ на жалобу из окружной избирательной комиссии уже получен. В изложенных фактах вышестоящая инстанция, по словам Галины Смирновой, нарушений не усмотрела. Всего же, утверждает доверенное лицо кандидата в депутаты, по Бобруйску уже получены ответы из окружного избиркома на 48 жалоб на нарушения, зафиксированные наблюдателями на различных участках.





— Пока что ни она жалоба не была удовлетворена.





Что касается участка № 22, то Галина Смирнова подтверждает: после конфликта с секретарем избиркома она действительно настаивала на вызове милиции.





— Но это ведь не значит, что обязательно нужно звонить по 102 и требовать, чтобы приехал наряд. Достаточно было того, что из соседнего помещения вышел дежурный милиционер. Что касается фиксации нарушений, то, как я уже говорила, на выборах это не входит в компетенцию правоохранительных органов.





А вот дежурный милиционер, говорит Галина Смирнова, был нужен для того, чтобы подтвердить: наблюдатели и доверенные лица ничего не нарушают, ведут себя «спокойно и вежливо». В противном случае они могли бы лишиться права присутствовать на избирательном участке во время голосования. Вероятно, считает Галина Смирнова, журналист интернет-издания не совсем верно понял ее слова, а секретарь комиссии посчитала, что фраза о фиксации нарушений оскорбляет ее честь и достоинство, а также, как отмечено в исковом заявлении, является причинно «нравственных страданий».





Следующее заседание по делу, на котором будут заслушаны свидетели, назначено на 16 января.