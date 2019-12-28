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Топ-10 законов, которые поступят в парламент в 2020 году

29.12.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован полный текст указа о подготовке законопроектов на 2020-й. В списке 34 документа.

Редакция Office Life отобрала те, что наиболее значимы.


1. О взносах в ФСЗН (подготовить планируется в апреле, а внести в Палату представителей — в августе).

2. О госрегистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования (внести в парламент хотят в сентябре).

3. Поправки в Налоговый кодекс (традиционно будут в одном пакете с проектом бюджета).

4. Поправки в Банковский кодекс (разработка — ноябрь, внесение в парламент — март 2021 года).

5. О лицензировании (май, сентябрь).

6. О саморегулируемых организациях (внесение в августе).

7. Поправки в закон об инвестициях (август, декабрь).

8. О волонтерской деятельности (ноябрь, март 2021).

9. Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности (внесение — апрель).

10. О страховой деятельности (пока готовится только концепция, которую должны представить президенту в январе).
 
 
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Опубликован полный текст указа о подготовке законопроектов на 2020-й. В списке 34 документа.
 
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