Топ-10 законов, которые поступят в парламент в 2020 году

Office Life отобрала те, что наиболее значимы. Редакцияотобрала те, что наиболее значимы.









1. О взносах в ФСЗН (подготовить планируется в апреле, а внести в Палату представителей — в августе).





2. О госрегистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования (внести в парламент хотят в сентябре).





3. Поправки в Налоговый кодекс (традиционно будут в одном пакете с проектом бюджета).





4. Поправки в Банковский кодекс (разработка — ноябрь, внесение в парламент — март 2021 года).





5. О лицензировании (май, сентябрь).





6. О саморегулируемых организациях (внесение в августе).





7. Поправки в закон об инвестициях (август, декабрь).





8. О волонтерской деятельности (ноябрь, март 2021).





9. Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности (внесение — апрель).





10. О страховой деятельности (пока готовится только концепция, которую должны представить президенту в январе).