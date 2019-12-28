|
Топ-10 законов, которые поступят в парламент в 2020 году
Источник материала: Партизан
Опубликован полный текст указа о подготовке законопроектов на 2020-й. В списке 34 документа.
Редакция
1. О взносах в ФСЗН (подготовить планируется в апреле, а внести в Палату представителей — в августе).
2. О госрегистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования (внести в парламент хотят в сентябре).
3. Поправки в Налоговый кодекс (традиционно будут в одном пакете с проектом бюджета).
4. Поправки в Банковский кодекс (разработка — ноябрь, внесение в парламент — март 2021 года).
5. О лицензировании (май, сентябрь).
6. О саморегулируемых организациях (внесение в августе).
7. Поправки в закон об инвестициях (август, декабрь).
8. О волонтерской деятельности (ноябрь, март 2021).
9. Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности (внесение — апрель).
10. О страховой деятельности (пока готовится только концепция, которую должны представить президенту в январе).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован полный текст указа о подготовке законопроектов на 2020-й. В списке 34 документа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)