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Очередные "нoвогодние сутки" присудили молодофронтовцу

29.12.2019 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает телеграм-канал Молодого фронта, активист Максим Урбанович был задержан 27 декабря и осужден по статье 23.34 КоАП к 15 суткам ареста. Его, как других активистов, осудили за участие в акции против интеграции с Россией.


Максим Урбанович. Фото: svaboda.org

Напомним, что за участие в акциях по защите независимости 7 и 8 декабря уже было вынесено несколько решений к отбыванию суток. Это: Павел Северинец, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Леонид Кулаков, Максим Винярский, Евгений Афнагель, Денис Урбанович, Елена Толстая, Сергей Тихоновский. Ряд активистов были оштрафованы.
 
 
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Как сообщает телеграм-канал Молодого фронта, активист Максим Урбанович был задержан 27 декабря и осужден по статье 23.34 КоАП к 15 суткам ареста. Его, как других...
 
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