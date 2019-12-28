Источник материала: Партизан

Как сообщает телеграм-канал Молодого фронта, активист Максим Урбанович был задержан 27 декабря и осужден по статье 23.34 КоАП к 15 суткам ареста. Его, как других активистов, осудили за участие в акции против интеграции с Россией.



Максим Урбанович. Фото: svaboda.org

Напомним, что за участие в акциях по защите независимости 7 и 8 декабря уже было вынесено несколько решений к отбыванию суток. Это: Павел Северинец, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Леонид Кулаков, Максим Винярский, Евгений Афнагель, Денис Урбанович, Елена Толстая, Сергей Тихоновский. Ряд активистов были оштрафованы.

