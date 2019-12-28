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Что съесть, чтобы "воскреснуть" после новогоднего стола

29.12.2019 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Есть чудо-продукты, которые помогут быстро восстановить здоровье после обилия праздничных блюд.

Сейчас многие заняты подготовкой к Новому году. И наверняка для многих Новый год – это тонны салатов на столе, разнообразное мясо, закуски, пирожные, торты и алкоголь. После празднования Нового года от обилия яств организм переживает реальный стресс и человек заболевает, информирует enovosty.com/news.

Так вот, российские медики назвали продукт, который поможет быстро «воскресить» здоровье после очень сытого новогоднего стола.

Таким чудо-продуктом является простокваша, или кефир. Одним из главным достоинств кисломолочного продукта является его лёгкая усваиваемость.

Самое главное достоинство простокваши в том, что ее может употреблять каждый – и дети, и беременные, и взрослые и даже старики.

Полезные свойства простокваши


Благодаря Омега-3 и Омега-6 из организма быстро выводятся шлаки и токсины. Вредная пища и напитки не смогут нанести серьёзного вреда. Витамин В12, фосфор и другие микроэлементы занимаются восстановлением микрофлоры. Кишечник и желудок не пострадают после праздников.

Чтобы печень стала бессмертной, понадобится всего 100 г продукта. В этом количестве содержится достаточно полезных веществ. Для целебного эффекта важно учитывать несколько простых нюансов. На литр молока должно быть 4 столовые ложки сметаны. Чем выше жирность, тем гуще и полезней получится продукт.

Что еще полезно кушать после новогоднего застолья


Оливки против холестерина


Чтобы снизить уровень вредного холестерина, который точно повысился после обилия вредной пищи в период Новогодний праздников, обратите внимание на оливковое масло, которое содержит огромное количество ненасыщенных жирных кислот. Именно жирные кислоты необходимы для снижения уровня вредного холестерина в крови.

Содержащееся в оливках масло улучшает пищеварение, поэтому оливки часто подают перед обедом в качестве закуски.

А еще оливки и маслины помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества: неслучайно их считают идеальным дополнением к алкогольным коктейлям. Так что тем, кто в Новый год не отказывал себе в горячительных напитках, стоит поддержать печень и не пренебрегать оливками.

Пшенная каша против похмелья


После новогоднего застолья следует кушать пшенную кашу. Элементы, содержащиеся в пшенке, способны связывать и выводить из организма вредные вещества, в том числе и продукты распада алкоголя. К тому же пшено – богатый источник калия, который помогает нормализовать артериальное давление и укрепить сосуды. А значит – нейтрализовать такой симптом похмелья, как головная боль.
 
 
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Есть чудо-продукты, которые помогут быстро восстановить здоровье после обилия праздничных блюд.
 
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