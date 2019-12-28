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Екатерина Карстен: «Обращалась к Лукашенко, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать»

29.12.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарная гребчиха Екатерина Карстен, завершившая карьеру, в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказала о том, как в свое время приходилось обращаться к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

– В один из трудных периодов вы обронили в интервью такую фразу: «Что, мне опять к президенту обращаться?» Получается, доводилось это делать?

– Обращалась, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать. Это точно помню. Не было валюты, и он дал разрешение, чтобы мне приобрели лодку. Мы оказались на канале в Заславле на каком-то мероприятии. Я показывала канал и рассказывала про него. И попросила разрешения. А так, чтобы писать, просить о личной встрече – такого не было, – сказала Карстен.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Легендарная гребчиха Екатерина Карстен, завершившая карьеру, в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказала о том, как в свое время приходилось...
 
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