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Екатерина Карстен: «Обращалась к Лукашенко, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать»
Источник материала: Партизан
Легендарная гребчиха Екатерина Карстен, завершившая карьеру, в интервью журналисту
– В один из трудных периодов вы обронили в интервью такую фразу: «Что, мне опять к президенту обращаться?» Получается, доводилось это делать?
– Обращалась, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать. Это точно помню. Не было валюты, и он дал разрешение, чтобы мне приобрели лодку. Мы оказались на канале в Заславле на каком-то мероприятии. Я показывала канал и рассказывала про него. И попросила разрешения. А так, чтобы писать, просить о личной встрече – такого не было, – сказала Карстен.
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Екатерина Карстен: «Обращалась к Лукашенко, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать»
Легендарная гребчиха Екатерина Карстен, завершившая карьеру, в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказала о том, как в свое время приходилось...
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