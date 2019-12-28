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В Минске милиция сорвала просмотр фильма — номинанта на премию «Оскар»
Источник материала: Партизан
Вечером 28 декабря в пространстве ZBS должен был состояться просмотр фильма "Последние дни Софи Штоль", организованный инициативой #dissidentby. В ходе мероприятия планировалось подписать открытки политзаключенным и активистам, которые в эти дни были присуждены к административным арестов. Об этом сообщает
Но буквально в самом начале просмотра в каворкинг ворвались милиционеры. Они требовали прекратить взгляд, угрожать присутствующим задержаниями, переписывают паспортные данные.
«Последние дни Софии Шолль» — кинофильм режиссера Марка Ротэмунда, который вышел на экраны в 2005 году. Фильм рассказывает о последних днях Софи Шолль, участницы антинацистской группы «Белая роза». Фильм получил награды престижных европейских кинофестивалей, в 2006 году был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Кроме этого,
Организаторы акции, которые накануне призвали прийти и отправить чиновникам открытки в поддержку независимости Беларуси, написали в своем телеграмм-канале, что акция отменяется из-за блокирование почтамта милицией.
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Вечером 28 декабря в пространстве ZBS должен был состояться просмотр фильма "Последние дни Софи Штоль", организованный инициативой #dissidentby. В ходе мероприятия...
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