В Минске милиция сорвала просмотр фильма — номинанта на премию «Оскар»









Но буквально в самом начале просмотра в каворкинг ворвались милиционеры. Они требовали прекратить взгляд, угрожать присутствующим задержаниями, переписывают паспортные данные.





«Последние дни Софии Шолль» — кинофильм режиссера Марка Ротэмунда, который вышел на экраны в 2005 году. Фильм рассказывает о последних днях Софи Шолль, участницы антинацистской группы «Белая роза». Фильм получил награды престижных европейских кинофестивалей, в 2006 году был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.





"Радио Свобода" сообщает, что вечером 27 декабря милиция сорвала акцию против интеграции компании "Свежий ветер". Акцию в здании Главпочтамта отменили, так как в зале и во входящем тамбуре были около 10 сотрудников милиции в штатском и в форме. Кроме этого,сообщает, что вечером 27 декабря милиция сорвала акцию против интеграции компании "Свежий ветер". Акцию в здании Главпочтамта отменили, так как в зале и во входящем тамбуре были около 10 сотрудников милиции в штатском и в форме.





Организаторы акции, которые накануне призвали прийти и отправить чиновникам открытки в поддержку независимости Беларуси, написали в своем телеграмм-канале, что акция отменяется из-за блокирование почтамта милицией.