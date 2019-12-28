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В Минске милиция сорвала просмотр фильма — номинанта на премию «Оскар»

29.12.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 28 декабря в пространстве ZBS должен был состояться просмотр фильма "Последние дни Софи Штоль", организованный инициативой #dissidentby. В ходе мероприятия планировалось подписать открытки политзаключенным и активистам, которые в эти дни были присуждены к административным арестов. Об этом сообщает "Новы Час".



Но буквально в самом начале просмотра в каворкинг ворвались милиционеры. Они требовали прекратить взгляд, угрожать присутствующим задержаниями, переписывают паспортные данные.

«Последние дни Софии Шолль» — кинофильм режиссера Марка Ротэмунда, который вышел на экраны в 2005 году. Фильм рассказывает о последних днях Софи Шолль, участницы антинацистской группы «Белая роза». Фильм получил награды престижных европейских кинофестивалей, в 2006 году был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Кроме этого, "Радио Свобода" сообщает, что вечером 27 декабря милиция сорвала акцию против интеграции компании "Свежий ветер". Акцию в здании Главпочтамта отменили, так как в зале и во входящем тамбуре были около 10 сотрудников милиции в штатском и в форме.

Организаторы акции, которые накануне призвали прийти и отправить чиновникам открытки в поддержку независимости Беларуси, написали в своем телеграмм-канале, что акция отменяется из-за блокирование почтамта милицией.
 
 
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Вечером 28 декабря в пространстве ZBS должен был состояться просмотр фильма "Последние дни Софи Штоль", организованный инициативой #dissidentby. В ходе мероприятия...
 
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