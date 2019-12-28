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В Burger King «смена власти»: топ-менеджеров отправили работать за кассами

29.12.2019 11:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Согласитесь: вы вряд ли часто видите руководителей брендового предприятия за работой, что называется, «у станка». Ну, теперь увидите! Burger King решился на отчаянный шаг: топ-менеджеры сети ресторанов вышли на работу уже не в офисы –они стали кассирами, администраторами и менеджерами смены. Предвосхищая вопросы, рассказываем, в чем смысл.

Да вы шутите!

Нет, все по-настоящему! 27 декабря каждый, кого мы встретили в Burger King в роли кассира или охранника, – был самым настоящим ведущим топ-менеджером. Как говорят авторы идеи, такая мера позволит им изучить собственный бизнес изнутри. Они поймут, где недочеты, какие нужны перемены и от чего пора бы уже отказаться. А кроме того, теснее (еще теснее!) познакомятся с командой.

Кто эти люди? И кем они были до этого всего?

Еще вчера директор отдела развития, а потом – администратор зала. За кассой работал HR-директор, а за горячие и холодные напитки отвечал директор по маркетингу и директор отдела закупок. 

За картошкой следил директор отдела доставки, за тостером – начальник управления по правовой работе. Выдача заказов – зона ответственности директора и финдиректора. А роль менеджера смены досталась операционному директору. 

Окей, но в чём выгода для меня, как для посетителя?

Во-первых, гости могли лично пообщаться с теми, кто делает бренд Burger King. Задавать каверзные вопросы и предложить свои идеи о том, как улучшить сеть. 

Во-вторых, были сюрпризы! Промоутер в костюме Воппера раздавал воздушные шары и подарки от «тайного Санты». А еще в каждом заведении ходил Дед Мороз, который дарил сладости.

На правах рекламы.

ООО «БУРГЕР БК», УНП 192415615

 
 
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Согласитесь: вы вряд ли часто видите руководителей брендового предприятия за работой, что называется, «у станка». Ну, теперь увидите! Burger King решился на отчаянный...
 
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