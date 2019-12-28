Вопрос дорожного сбора решится в начале 2020 года

Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время рабочей поездки в Брестскую область 27 декабря, сообщает пресс-служба правительства.





«Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы», – заявил он. – «Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года».









Кухарев отметил, что многие владельцы автомобилей перестали проходить техосмотр, чтобы не платить дорожный сбор. Этим они подвергают опасность не только свою жизнь, но и жизнь других, сказал он.





В ноябре премьер-министр Сергей Румас рассказал о готовящемся указе, который предусматривает оплату дорожного сбора за определенные месяцы и скидку при оплате сразу на год.