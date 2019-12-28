ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дареному коню в зубы не смотрят? Какие подарки своим работникам сделало Дрогичинское Райпо

29.12.2019 11:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жительница Дрогичина Наталья Мельник выложила в соцсети полный возмущения пост о том, как ее организация, а именно Дрогичинское Райпо, поздравила ее с Новым годом, и каким одарила подарком.

“Сказать,что я в шоке-это ничего не сказать!!! Новогодний подарок от Дрогичинского Райпо 2020!!! Работающим, оказывается, дали ещё по бутылке шампанского! Декретницам не дали! (по крайней мере мне). Печенье без опознавательных знаков (не указан вес, срок годности, ничего не указано)”, – возмутилась Наталья.

“Первый регион” связался с автором публикации.
 
“Это новогодние подарки. У нас дают только на работника подарок, детям нет. В прошлом году был пакет конфет и коробка печенья. А в этом году давали шампанское. Но девочки рассказали, что декретницам шампанское не дают, только работникам”, – рассказала Наталья.

“Ну, наверное, правильно, нечего в декрете пить”, – пошутил корреспондент.

“Я согласна, но дайте палку колбасы, если считаете, что пить не надо. Просто интересно, почему на разные суммы подарки. И коробка печенья без опознавательных знаков. Это позор”, – говорит Наталья.
 
Наталья поделилась фото подарка:



В общем, как говорят в народе, дареному коню в зубы не смотрят. Однако нашу знакомую возмутило, что к разным работникам в одной организации разный подход.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Дрогичина Наталья Мельник выложила в соцсети полный возмущения пост о том, как ее организация, а именно Дрогичинское Райпо, поздравила ее с Новым годом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос дорожного сбора решится в начале 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика