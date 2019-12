Источник материала: Tut.by

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за то, что после матча молодежного ЧМ-2020 с Россией (0:6) не снял шлем во время исполнения гимна команды-победительницы, передает sports.ru.

На послематчевом рукопожатии игроки сборной России не пожали ему руку.

Barrett Hayton didn’t remove his helmet for the Russian anthem and Russia’s players were not pleased about it