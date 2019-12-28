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Возможен новый передел рынка? Итоги заседания БелАН и КонфАН, где обсудили проблемы риэлтерской сферы

29.12.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередное заседание Общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» (БелАН) и Союза «Конфедерация агентств недвижимости» (КонфАН) состоялось в Минске.

Основной вопрос встречи — итог форума директоров агентств недвижимости, который прошел 6 декабря 2019 года. 7 руководителей риэлтерских организаций, не входящих в БелАН, изъявили желание поучаствовать в обсуждении.

Одной из самых обсуждаемых тем стала инициатива Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности «попытаться бороться с „серым рынком“ с помощью репрессивных действий органов госуправления». Большинство собравшихся восприняло это, как «борьбу с конкурирующими агентствами недвижимости», что вызвало множество отрицательных отзывов. Было отмечено, что действия этого Союза «провоцируют госорганы на участие в новом переделе рынка риэлтерских услуг».

Кроме того, на заседании обсудили создание организации наподобие независимого профсоюза, объединяющей агентов и риэлтеров. Силами такой организации предполагается, в том числе, организовать подготовку наподобие существующих в некоторых агентствах «школ риэлтерского мастерства», с последующей аттестацией выпускников в этом профсоюзе и допуске на работу на рынке недвижимости. При этом предполагается, что эти специалисты зарегистрируются как ИП и будут также нести и ответственность, и бремя риэлтерской деятельности. Обсуждение показало, что их руководители спокойно относятся к такой идее, считая ее делом далекого будущего.

Среди прочего поднимался вопрос самоорганизации риэлтерских организаций. Выразили мнение, что этим надо заниматься более активно и целенаправленно. Особый интерес вызвала информация одного из агентств недвижимости о проверке, проводимой КГК.

На заседании принято решение об активном участии в новогодней акции «Наши дети», организовав сбор подарков и их вручение воспитанникам Детского социального приюта в а/г Ждановичи, а также решение о разработке детального плана мероприятий БелАН и КонфАН на 2020 год.
 
Теги: Минск
 
 
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Очередное заседание Общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» (БелАН) и Союза «Конфедерация агентств недвижимости» (КонфАН) состоялось...
 
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