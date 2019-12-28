БЖД снижает цены на билеты в Россию

Источник материала: Вороновская газета





Белорусская железная дорога в преддверии Нового года снижает цены на билеты в Россию.

Скидка – 10%! Но только в том случае, если обратиться в кассу не раньше, чем за три дня до поездки. Уже, например, можно оформить «квитки» в Москву и Санкт-Петербург – отправление в последний день года! Выгодно вернуться домой тоже можно, из российской столицы по «праздничным» ценам будут ходить поезда с 6 по 8 января.

ОНТ