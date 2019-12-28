|
БЖД снижает цены на билеты в Россию
29.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Скидка – 10%! Но только в том случае, если обратиться в кассу не раньше, чем за три дня до поездки. Уже, например, можно оформить «квитки» в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога в преддверии Нового года снижает цены на билеты в Россию. Скидка – 10%! Но только в том случае, если обратиться в кассу не раньше, чем за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)