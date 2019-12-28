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Брест: инвестиции отстают, убытки растут

29.12.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наиболее серьезной проблемой в экономике Бреста местные власти считают нехватку инвестиций в основной капитал. А по прямым иностранным инвестициям город уже несколько лет не может выйти на заданные параметры.

Не получается выполнить задание и по экспорту услуг, пишет "Вечерний Брест". Речь об этом шла на сессии городского Совета, где подводились предварительные итоги социально-экономического развития. 

На данную проблему также обратил внимание помощник президента РБ, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. По его мнению, во многом результатом этой ситуации стало большое количество предприятий с низкой (до 5%) рентабельностью - таковых в Бресте порядка 46%. Стабильным остается и рост чистых убытков хозяйствующих субъектов - так в уходящем году они выросли с 35 до 85 млн рублей. 

По мнению руководителя города, основным драйвером для решения этой проблемы может стать развитие IT-кластера, способного генерировать высокую прибыль и создавать высококвалифицированные рабочие места.
 
Теги: Брест
 
 
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Наиболее серьезной проблемой в экономике Бреста местные власти считают нехватку инвестиций в основной капитал. А по прямым иностранным инвестициям город уже...
 
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