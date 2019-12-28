







РИА Новости , об этом политик написал в своем Telegram-канале. Как передает, об этом политик написал в своем Telegram-канале.





По его мнению, подобная мера позволит "разгрузить главу государства".





"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - считает Жириновский.