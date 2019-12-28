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Жириновский предложил "разгрузить" Путина
Источник материала: Партизан
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента.
Как передает
По его мнению, подобная мера позволит "разгрузить главу государства".
"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - считает Жириновский.
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента.
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