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Каждая шестая компания в России планирует сократить штат
29.12.2019 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В России каждый шестой работодатель (17%) собирается в следующем году сокращать штат сотрудников.
Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску персонала «Работа.ру», подготовленном для
Впрочем, показал опрос, «больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников», а «расширением штата планируют заняться 24% респондентов».
Напомним также, что, по недавним оценкам Минтруда, за период с 11 по 18 декабря 2019 года наблюдался рост показателя в 78 российских регионах, в том числе в Республике Калмыкия, Крым, Тыва Алтайском, Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской, Смоленской области, Чукотском автономном округе.
И в целом по стране министерство зафиксировало увеличение официальной безработицы — на 1,6% до 674,11 тыс. человек.
При этом, указывает Минтруд, на 18 декабря 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.
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В России каждый шестой работодатель (17%) собирается в следующем году сокращать штат сотрудников.
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