Каждая шестая компания в России планирует сократить штат

Источник материала: Ежедневник





В России каждый шестой работодатель (17%) собирается в следующем году сокращать штат сотрудников.

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску персонала «Работа.ру», подготовленном для РИА «Новости» .

Впрочем, показал опрос, «больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников», а «расширением штата планируют заняться 24% респондентов».

Напомним также, что, по недавним оценкам Минтруда, за период с 11 по 18 декабря 2019 года наблюдался рост показателя в 78 российских регионах, в том числе в Республике Калмыкия, Крым, Тыва Алтайском, Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской, Смоленской области, Чукотском автономном округе.

И в целом по стране министерство зафиксировало увеличение официальной безработицы — на 1,6% до 674,11 тыс. человек.

При этом, указывает Минтруд, на 18 декабря 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.