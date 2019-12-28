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В Минске собираются на пятый протест против интеграции с Россией. Онлайн
Источник материала: Партизан
Очередную акцию протеста против интеграции с Россией проводят в Минске 29 декабря. Часть организаторов сейчас отбывает административный арест.
Организаторы антиинтеграционных протестов заявили, что давление и репрессии властей заставили их изменить формат воскресной акции с многочасового шествия на 30-минутный живую цепь. Но не все поддержали эти изменения.
Трансляция
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал собраться в воскресенье, 29 декабря, в 12 на Октябрьской площади и пройтись шествием по проспекту до станции метро «Московская» и вернуться обратно. Но в четверг утром его задержал ОМОН - теперь Северинец на Окрестина.
После этого оргкомитет «Кампании в защиту независимости» предложил всем желающим вместо шествия встать в «живую цепь» на проспекте Независимости от главного почтамта до Октябрьской площади с 15:00 до 15:30.
Позже сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова заявила, что собирается быть и на площади, и на цепи. Некоторые комментаторы начали писать, что сделают то же самое, «чтобы не было стыдно перед Павлом».
13:00 Около сотни человек стоят на Октябрьской площади, держат серьезные и ироничные плакаты, портреты арестованных политиков и бело-красно-белые флаги. Для всех желающих, как и на прошлых акциях, организовали «свободный микрофон». Милиция не препятствует митингу.
12:00 На Октябрьской собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Появилась и звукоусиливающая аппаратура. Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров.
Отдельно от основной массы протестующих, на углу улицы Энгельса, с бело-красно-белым флагом стояла активистка Нина Богинская - позже и она присоединилась к акции.
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Очередную акцию протеста против интеграции с Россией проводят в Минске 29 декабря. Часть организаторов сейчас отбывает административный арест.
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