Посмотрите, что постят в Instagram с Венского бала, где хедлайнер – Лукашенко

Источник материала: KYKY

Во Дворце независимости прошел тот самый Венский бал, хедлайнером которого стал Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Рассказываем, что там было.

Сразу напомним: провести бал в этом году изначально задумал один из главных беларуских операторов – «Венский бал с А1 в Купаловском». Как вы поняли из названия, это бал, который планировался в Театре имени Янки Купалы 14 декабря. Минчане уже покупали билеты, а юные дебютанты готовили туфли для танцев, а потом все пошло не по плану – всем сообщили, что планы изменились. Дело в том, что организаторы приняли приглашение президента Беларуси провести Венский бал во Дворце Независимости 27 декабря. Как потом заявил Лукашенко, австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

Кто все эти люди на балу во Дворце независимости

На бал «скромно» пригласили 360 человек, пишет БелТа. Среди гостей были – школьники-отличники, прилежные и творческие студенты. А также премьер-министр Сергей Румас, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр иностранных дел Владимир Макей, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

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С кем танцевал Лукашенко?

Вопреки ожиданиям и слухам, президент подарил танец не Марии Василевич, с которой кружился в вальсе в прошлом году. Лукашенко танцевал с Полиной Шубой – ведущей телеканала «Беларусь-1», которая неделю назад была назначена заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

До этого Полина была ведущей на канале «Беларусь 1», а еще раньше работала в модельном бизнесе. В 2008 году Полина Шуба стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь». Как пишет the village Беларусь, в интервью с Ксенией Собчак для телеканала «Дождь» Александр Лукашенко сказал, что знает Полину с 12 лет. Также он упомянул, что она — одна из сотрудниц так называемой службы делового протокола. Раньше она часто сопровождала Лукашенко на разных мероприятиях, например, они были вместе на финале конкурса красоты «Мисс Беларусь-2016».

Фото: пресс-служба президента Беларуси