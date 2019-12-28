ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, что постят в Instagram с Венского бала, где хедлайнер – Лукашенко

29.12.2019 12:11 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Во Дворце независимости прошел тот самый Венский бал, хедлайнером которого стал Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Рассказываем, что там было. 

Сразу напомним: провести бал в этом году изначально задумал  один из главных беларуских операторов  – «Венский бал с А1 в Купаловском». Как вы поняли из названия, это бал, который планировался в Театре имени Янки Купалы 14 декабря. Минчане уже покупали билеты, а юные дебютанты готовили туфли для танцев, а потом все пошло не по плану  – всем сообщили, что планы изменились. Дело в том, что организаторы приняли приглашение президента Беларуси провести Венский бал во Дворце Независимости 27 декабря. Как потом заявил Лукашенко, австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

Кто все эти люди на балу во Дворце независимости 

На бал «скромно» пригласили 360 человек, пишет БелТа. Среди гостей были – школьники-отличники, прилежные и творческие студенты. А также премьер-министр Сергей Румас, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр иностранных дел Владимир Макей, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LIZA (@_azilchik)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @angelina_leshkovich

​​​​​

С кем танцевал Лукашенко? 

Вопреки ожиданиям и слухам, президент подарил танец не Марии Василевич, с которой кружился в вальсе в прошлом году. Лукашенко танцевал с Полиной Шубой – ведущей телеканала «Беларусь-1», которая неделю назад была назначена заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. 

До этого Полина была ведущей на канале «Беларусь 1», а еще раньше работала в модельном бизнесе. В 2008 году Полина Шуба стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь». Как пишет the village Беларусь, в интервью с Ксенией Собчак для телеканала «Дождь» Александр Лукашенко сказал, что знает Полину с 12 лет. Также он упомянул, что она — одна из сотрудниц так называемой службы делового протокола. Раньше она часто сопровождала Лукашенко на разных мероприятиях, например, они были вместе на финале конкурса красоты «Мисс Беларусь-2016».

Фото: пресс-служба президента Беларуси

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце независимости прошел тот самый Венский бал, хедлайнером которого стал Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Рассказываем, что там было.  Сразу...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Без Билета» отыграли в Минске прощальный концерт. Вот как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика