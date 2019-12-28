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Посмотрите, что постят в Instagram с Венского бала, где хедлайнер – Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Во Дворце независимости прошел тот самый Венский бал, хедлайнером которого стал Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Рассказываем, что там было.
Сразу напомним:
Кто все эти люди на балу во Дворце независимости
На бал «скромно» пригласили 360 человек,
С кем танцевал Лукашенко?
Вопреки ожиданиям и слухам, президент подарил танец не Марии Василевич, с которой кружился в вальсе в прошлом году. Лукашенко танцевал с Полиной Шубой – ведущей телеканала «Беларусь-1», которая неделю назад была назначена заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.
До этого Полина была ведущей на канале «Беларусь 1», а еще раньше работала в модельном бизнесе. В 2008 году Полина Шуба стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь». Как
Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Во Дворце независимости прошел тот самый Венский бал, хедлайнером которого стал Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Рассказываем, что там было. Сразу...
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