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«Без Билета» отыграли в Минске прощальный концерт. Вот как это было

29.12.2019 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в «Минск-Арене» прошел концерт белорусской группы «Без Билета». Этим трехчасовым шоу группа прощалась с поклонниками: фронтмен Виталий Артист заявил о роспуске коллектива после сольника. Многие фанаты пришли чтобы потанцевать под песни юности: «Мечтатели», «Байконур-66», «Африка», «Танцуй», «Две лодки», «По ветру». Как все прошло — в материале.



28 декабря минская группа «Без билета» отыграла последний концерт. Почти три часа лидер группы Виталий Артист исполнял старые и новые хиты, пел сольно и в дуэтах, учил зрителей танцевать и много прыгал.

Собрать всю арену у «безбилетников» не получилось: если танцпол и фан-зона выглядели заполненными, то на трибунах было много пустых мест. Концерт начался на 20 минут позже запланированного, и не с выступления Виталия Артиста.




Не выходя на сцену, он объявил, что первыми выступит группа Goffman, солист которой — Олег Орлов — был первым продюсером «Без билета». А вот выступление самих «Без билета» объявил Дед Мороз.

— Концерт будет более странный, чем обычно. У нас всегда концерты странные, а сегодня будет на грани трогательности. Программа у нас обширная — я отобрал 30 песен, так что будет сегодня меньше стендапа и больше музыки, — заявил в самом начале выступления Виталий Артист.



Он открывал концерт песнями из самого популярного альбома группы — «Кино». По иронии, первой он исполнил песню Good bye. На более ритмичных треках фронтмен группы принялся «раскачивать» толпу: учил прыгать, делать волну, подпевать. Особенно хорошо это сочеталось с концертным нарядом музыканта: венец из перьев на голове, накидка в стиле этно и джинсы.



В целом концерт получился сумбурным: Артист мог прервать песню, чтобы сыграть ее по-другому, в микрофон объявлял, что ему нужно поправить грим, извинялся, что будет подсматривать в телефон слова песен. В перерыве между песнями Виталий Артист исполнил даже хит группы «Кино» — «Звезда по имени Солнце». А песню «Место для тебя» сам сыграл на гитаре.

— Но вы не думайте, я не пьяный. И каждая фраза, сказанная сегодня, — по несколько раз отрепетирована, — иронично отмечал Артист.




Позже началось время дуэтов. Так, шутливую песню «СМС» Артист исполнил вместе с дизайнером обложек альбомов группы Кириллом, а дочки музыканта — Соня и Дина — в это время раздавали со сцены конфеты.

А вот песню «Пятница» вместе с «Без билета» спела финалистка национального отборочного тура детского «Евровидения-2019» Мария Ермакова.



Не обошлось и без новых песен, вместе с рэпером HOMIE Виталий Артист исполнил фит «Мой ангел». Также на концерте выступили победители конкурса каверов на песни группы «Без билета», они исполнили трек «Нарисована».



Концерт длился почти три часа, и по словам Виталия Артиста, чтобы успеть впрок, пришлось «менять программу». Так что некоторые из тех 30 запланированных треков так и не были исполнены.


Последней группа исполнила песню «Танцуй». А в конце фронтмен «Без билета» заявил, что они уйдут по-английски и попросил всех спокойно разъехаться по домам. На прощание Виталий Артист сказал: «Спасибо, ребятушки!».

За всеми предстоящими концертами в Минске можно следить по этой ссылке.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в «Минск-Арене» прошел концерт белорусской группы «Без Билета». Этим трехчасовым шоу группа прощалась с поклонниками: фронтмен Виталий Артист заявил о...
 
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