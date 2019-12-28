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Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на 1 копейку с 29 декабря

29.12.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на 1 копейку с 29 декабря
Фото из открытых источников
 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учётом продолжающейся тенденции роста мировых котировок нефти, сообщили в Белнефтехиме.
 
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