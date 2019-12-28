С 29 декабря 2019 г. на АЗС Беларуси цена бензина и дизеля выросла на 1 копейку.
Новые цены:
- АИ-92-К5-Евро - 1,64 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,74 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,96 руб.,
- дизельное топливо – 1,74 руб.
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Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на 1 копейку с 29 декабря
29.12.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 29 декабря 2019 г. на АЗС Беларуси цена бензина и дизеля выросла на 1 копейку.
Новые цены:
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Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учётом продолжающейся тенденции роста мировых котировок нефти, сообщили в Белнефтехиме.
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