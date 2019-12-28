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Два человека погибли на пожарах в Брестской области

29.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 28.12.2019 по 06-00 29.12.2019 на территории Брестской области произошло 2 пожара (в Малоритском и Ивацевичском районах). На пожарах погибло 2 человека, повреждено 2 строения.

Два человека погибли на пожарах в Брестской области

28.12.2019 г., 21-05. В д. Збураж Малоритского района на ул. Советской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1969 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Два человека погибли на пожарах в Брестской области

28.12.2019 г., 21-50. В д. Холопья Ивацевичского района на ул. Центральной произошел пожар в жилом доме, принадлежавшем гр-ну 1965 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Два человека погибли на пожарах в Брестской области

 
 
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  C 06-00 28.12.2019 по 06-00 29.12.2019 на территории Брестской области произошло 2 пожара (в Малоритском и Ивацевичском районах). На пожарах погибло 2 человека, повреждено 2...
 
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