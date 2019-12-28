Два человека погибли на пожарах в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 28.12.2019 по 06-00 29.12.2019 на территории Брестской области произошло 2 пожара (в Малоритском и Ивацевичском районах). На пожарах погибло 2 человека, повреждено 2 строения.





28.12.2019 г., 21-05. В д. Збураж Малоритского района на ул. Советской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1969 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.





28.12.2019 г., 21-50. В д. Холопья Ивацевичского района на ул. Центральной произошел пожар в жилом доме, принадлежавшем гр-ну 1965 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.



