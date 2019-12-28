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В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. Пилотный проект уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Макытбек Рыспеков, заведующий сектором управления дошкольного, школьного и внешкольного образования (Кыргызстан):
Азиза Юнусова, мама воспитанника (Кыргызстан):
Решение отменить тихий час возникло и по просьбе некоторых родителей. Говорят, дети отказываются ходить в сад, потому что днем их заставляют спать. Но есть и те, кто против. Придут ли новации в распорядок дня малышей, пока неизвестно. Для детального изучения этого вопроса создана рабочая группа.
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Новости Кыргызстана. Пилотный проект уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время сна у детей старше трех лет заменят играми. Говорят, в день...
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