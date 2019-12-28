Bloomberg сообщил о росте состояния богатейших людей мира в 2019 году

Лидером роста оказался президент LVMH Бернар Арно, чье состояние выросло на 36,5 млрд долларов.
Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году. Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), они заработали 1,2 трлн долларов, и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов, пишет РБК.
Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Агентство отмечает, что за год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 млрд.
172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 млрд долларов, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 22,7 млрд долларов.
Агентство пишет, что представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня: он увеличил свое состояние на 79% — до 23,3 млрд.
По данным Bloomberg, состояние самых богатых россиян увеличились на 21% — 51 млрд долларов. Агентство отмечает, что активы развивающихся рынков — от валют до акций и облигаций — восстановились в 2019 году после больших убытков годом ранее.
Для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Среди них оказался основатель Amazon Джефф Безос, который потерял почти $9 млрд после развода с женой Маккензи.
Состояние Руперта Мердока, владеющего News Corp., уменьшилось примерно на $10 млрд. Это произошло после того, как он распределил между своими шестью детьми выручку от продажи части активов холдинга 21st Century Fox компании Walt Disney.