ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Историк: Румынский сценарий для Лукашенко уже запущен

29.12.2019 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Кремле из всех схем избавления от несговорчивого «бацьки» Лукашенко, – новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на так называемом «румынском сценарии» с Чаушеску, как на обещающем дать результат.

Такое мнение выразил историк Сергей Климовский, пишут Экономические новости.

В этом есть своя логика. Во-первых, Лукашенко такой же самобытный и независимый социалистический автократ, каким был и Чаушеску. Во-вторых, с 2004 г. спецслужбы РФ стали продвигать мнение: революцию и свержение Чаушеску устроили КГБ и ГРУ при соучастии братских спецслужб Венгрии, а вовсе не ЦРУ. К перетягиванию на себя лавров ниспровергателей Чаушеску их объективно подталкивали три фактора: Майдан 2003/2004 г. в Украине, премьера в декабре 2003 г. на TV в Австрии и Германии фильма Сюзанны Брандштаттер (Susanne Brandstätter) и страх перед Майданом в РФ, материализовавшийся в теорию о плохих «оранжевых» и «цветных» революциях, сделанных в США.

Фильм С. Брандштаттер, уроженки США, получившей в 1978 г. гражданство Австрии и проживающей там, в английском имеет название «Checkmate: Strategy of a Revolution». На мой взгляд, наиболее точный его смысловой перевод «Шахматы – стратегия революции». Центральная идея фильма – революция 1989 г. в Румынии была не стихийным восстанием масс, а результатом манипулирования ЦРУ, спецслужбами Франции и Венгрии людьми в Румынии как фигурами на шахматной доске. В финале фильма показана шахматная доска и сделан вывод: США выиграли эту партию у СССР.


Возможно, он задел честь мундира кого-то в спецслужбах РФ, поскольку в суверенном Рунете можно найти несколько гордых, но не очень убедительных статей: это мы свалили Чаушеску. План якобы разработало КГБ, а осуществляло ГРУ, которое вместе с венграми и завело в Румынию снайперов, стрелявших в Бухаресте по демонстрантам и по армии. Не буду разбирать техническую сторону, лишь отмечу, что три мотива свержения Чаушеску в ней неубедительны.

Первый, Чаушеску был против политики «Перестройки», чем портил жизнь Горбачёву, и он его убрал. Второй мотив, Чаушеску с Китаем, Вьетнамом, Кубой, Албанией и КНДР собирался создать альтернативный Горбачёву соцлагерь и строить коммунизм дальше, за что и поплатился. Третий и самый веский, – с 1974 г. в научном центре в Питешти шли работы над созданием румынской атомной бомбы. В 1985 г. якобы из американского сырья там получили оружейный плутоний и Чаушеску за полгода до революции заявил: у него скоро будет одна ядерная бомба и он станет третьей силой наравне с США и СССР, что не понравилось Москве. Правда, у ЮАР и Израиля уже было по паре атомных бомб. Больше их было у Индии и Пакистана, а ядерный центр в Питеште работает до сих пор, вопреки уверениям, что Румыния, когда избавилась от Чаушеску, сдала РФ весь плутоний и «тяжёлую воду» на утилизацию. В реальности у Чаушеску бомбы не было, насобирать на неё плутония предполагалось только к 2000 г.Эта байка о советских разведчиках, сорвавших план Чаушеску ядерной войны с одной бомбой, забавный побочный продукт от фильма Брандштаттер. Её появление вызвано не столько гордостью за мундир, как боязнью неудобных вопросов о руководстве КГБ действиями спецслужб оккупированной Венгрии по свержению Чаушеску. На упреждение их и запущена эта байка.Гораздо ценнее сам фильм, снятый в духе московской теории «оранжевых революций», в которой объективность революций категорически отрицается. Занятный ход мысли в государстве, где 70 лет был культ революции и теории, объяснявшей её объективность и неизбежность. В «теории» революции от Брандштаттер всё проще – революции делают на заказ, почему заголовок её фильма при показе на НТВ и был переведен так «Революция на заказ. Шах и мат семье Чаушеску». Полезно показывать в РФ фильм с таким названием во время первого Майдана в Украине. Австрийцам и немцам его тоже полезно смотреть, пусть и не под столь пропагандистским заглавием.

Заказчиком революции в Румынии, по версии Брандштаттер, было, разумеется, ЦРУ, которое якобы пришло к выводу, что Чаушеску может помешать объединению Германии, и решило его убрать. Вот такая многоходовочка. Эту мысль в фильме высказал Чарльз Коган, представленный как экс-резидент ЦРУ в Париже по Румынии, и она стала той осью фильма, на которую нанизаны интервью со всеми другими участниками тех событий. Но ни Коган, ни Брандштаттер не объясняют, почему и главное – как Чаушеску мог помешать объединению Германии. В это надо просто верить, как в учение Маркса.

Теория «революций на заказ», стара как Европа, и Брандштаттер не внесла в неё ничего нового. Вместе с тем в фильме подняты две очень интересные темы.

Первая – это причастность спецслужб социалистической Венгрии к свержению лидера социалистической Румынии. В фильме об этом говорится много. Брандштаттер говорит о поставках из Венгрии оружия и инструкторов для румынских венгров и о тренировочных лагерях на её территории. Но в фильме есть только интервью с румынскими венграми, участниками восстания, и нет интервью с людьми из спецслужб Венгрии. Притом, что в избытке интервью с отставными сотрудниками ЦРУ, включая очень высокопоставленных, и есть два интервью с экс-сотрудниками спецслужб Франции. Есть интервью с тогдашним румынским премьером и высшими офицерами. Но ни одного с деятелями из Будапешта, притом, что их причастность к организации восстания против Чаушеску несомненна.Напомню, толчком к восстанию стала формально религиозная манифестация в городе Темишоаре, организованная пастором-венгром Ласло Тёкишем 16 декабря 1989 г. После её расстрела войсками Чаушеску собрал в Бухаресте митинг в поддержку себя, но тут-то всё и пошло не по сценарию.

Тёкиш не скрывал, что он антикоммунист, но это не мешало правительству Венгрии показывать по TV его выступления, поскольку он требовал и «этнической автономии» для венгров Румынии. Тёкиш самый известный, но не единственный венгр, который тогда сотрудничал со спецслужбами Венгрии.Об участии венгерских спецслужб и КГБ в революции 1989 г. румынские СМИ стали вновь писать с конца 2018 г., когда показалось, что судебное расследование тех событий, а также обвинений против Иона Илиеску подошло к финалу. Естественно, не в духе байки о КГБ, спасшей всех от ядерной войны. В Румынии ещё всё-таки надеются выяснить, какое гражданство было у снайперов на крышах Бухареста, куда пропали 13 млн. патронов и другие вопросы.

Брандштаттер не могла совсем умолчать об участии спецслужб Венгрии в Румынской революции, как сделала это в отношение КГБ, – оно было слишком явным. Но брать у них интервью не стала, а КГБ вообще удалила со своей шахматной доски революции. Удалила вопреки тому, что тот же Илиеску, который был главой Фронта национального спасения, вёл в те дни переговоры с посольством СССР.Этот позабытый факт «боевого» сотрудничества в Румынии спецслужб Будапешта и Москвы проясняет многое и в их нынешнем сотрудничестве по Украине. Старые связи не разорваны. Похоже, покойный Дмитрий Тымчук был прав, когда в декабре 2018 г. писал о том, что российское ГРУ за три месяца «влило» не менее $100 млн. в венгерские фонды, из которых Будапешт финансирует в Закарпатье «гуманитарные проекты» для венгров. В Будапеште не ограничивают себя в расходовании российских денег, но вынуждены быть сдержанными в предъявлении территориальных претензий к соседям, поскольку за такое можно вылететь из НАТО и даже из ЕС.

Другая интересная тема, поднятая в фильме Брандштаттер, – это вечная проблема: как поднять народ на восстание. Решали её ещё «народники» своим хождением в народ. В Румынии её, по мнению Брандштаттер, решали путём создания Чаушеску имиджа убийцы и вора, прятавшего деньги на счетах в буржуазных банках.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кремле из всех схем избавления от несговорчивого «бацьки» Лукашенко, – новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg сообщил о росте состояния богатейших людей мира в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика