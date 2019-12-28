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Рыболовам запрещается

29.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С наступлением холодов на реках и озерах образуется достаточно толстый ледяной покров, позволяющий рыбакам-любителям производить лов рыбы с использованием традиционно зимних орудий любительского рыболовства. Одним из таких орудий является «ставка».

Рыболовам запрещается

В соответствии с п.101  абз. 8 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, рыболовам разрешается одновременно использовать не более 5 орудий рыболовства («ставок») на человека и 10 орудий рыболовства («ставок») на человека рыболовам, являющимся членами РОС РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов». Использование «ставок» без указания на них фамилии инициалов и  адреса  владельца, а также оставление их без надзора  запрещается.

В случае обнаружения безнадзорных орудий рыболовства они признаются бесхозяйными (браконьерскими) орудиями рыболовства и подлежат изъятию органами рыболовного контроля. В ходе своей повседневной деятельности работникам инспекции приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда рыбак производит лов рыбы с использованием подъёмной сетки размером 1х1 м и размером ячеи менее 10 мм. В соответствии  с Правилами, данное орудие рыболовства (традиционно его называют «малявочник») не является запретным, однако оно предназначено для использования лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы, но ни в коем случае не для добычи рыбы. При этом лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы таким орудием не должен превышать более 30 штук на одного рыболова.

Рыболовам запрещается при добыче рыбы использование колющих орудий рыболовства («капканов», острог) и других приспособлений.

Следует помнить также, что разрешается лов рыбы на одного рыболова не более 5 кг в сутки  или одной рыбы, вес которой превышает 5 кг.

Максим ПОТОЦКИЙ,

государственный инспектор Несвижской межрайонной

инспекции охраны животного и растительного мира.


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