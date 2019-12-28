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Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?

29.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень хотел сфотографировать сестру на фоне снеговика, но что-то пошло не так. За эпичный снимок стоит поблагодарить отца детей. 

Юноша проводил время на улице вместе с сестрой. Ребята соорудили снеговика, надели на него кепку и решили сделать фотографию. В этот момент вмешался отец – он захотел бросить в дочку снежок. 

Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?
Фото: reddit.com/user/n_barrett 

Стоит отдать должное способностям мужчины. Поражённая прямым попаданием комка снега, девочка не удержалась на ногах. Удивление ребёнка видно невооружённым взглядом, и теперь этот момент явно станет одним из чудесных семейных воспоминаний. 

Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?
Фото: кадр из фильма «Матрица» 

Кстати, не так давно мы показывали другую девочку, которая пала в неравном бою. 

Её поразил сон – здесь подробнее

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Парень хотел сфотографировать сестру на фоне снеговика, но что-то пошло не так. За эпичный снимок стоит поблагодарить отца детей.  Юноша проводил время на улице...
 
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