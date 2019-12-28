Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?

Источник материала: СТВ

Парень хотел сфотографировать сестру на фоне снеговика, но что-то пошло не так. За эпичный снимок стоит поблагодарить отца детей.

Юноша проводил время на улице вместе с сестрой. Ребята соорудили снеговика, надели на него кепку и решили сделать фотографию. В этот момент вмешался отец – он захотел бросить в дочку снежок.



Фото: reddit.com/user/n_barrett

Стоит отдать должное способностям мужчины. Поражённая прямым попаданием комка снега, девочка не удержалась на ногах. Удивление ребёнка видно невооружённым взглядом, и теперь этот момент явно станет одним из чудесных семейных воспоминаний.



Фото: кадр из фильма «Матрица»

Кстати, не так давно мы показывали другую девочку, которая пала в неравном бою.