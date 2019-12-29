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Как будут работать автобусы в праздничные дни?

30.12.2019 09:35 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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1 января 2020 года планируется  поздний выход транспорта на линию:
1. Каменец – Брест: 7-00, 8-15, 9-30, 12-00, 14-05, 15-30, 19-30 (обычный);
2. Брест – Каменец: 10-00, 12-30, 17-30, 18-30 (экспресс), 19-30, 20-50;
3. Беловежская Пуща – Брест: 10-35, 12-45, 16-45, 18-35;
4. Брест – Беловежская Пуща: 8-30, 10-40, 14-30, 16-30;
5. Брест – Лисовчицы: 13-30;
6. Брест – Лисовчицы – Каменец: 17-40;
7. Каменец – Брест через Ратачицы: 15-45;
8. Брест – Беловежский: 10-50 13-50, 16-00, 18-40;
9. Высокое – Брест: 10-40, 16-00;
10. Брест – Высокое: 18-00, 20-00;
11. Брест – Бобинка: 14-45;
12. Величковичи – Брест: 9-30;
13. Брест – Величковичи: 12-30, 18-00, 21-00;
14. Каменец – Высокое через Верховичи: 15-00;
15. Каменец – Высокое через Беловежский: 17-00;
16. Каменец – Жабинка: 12-00, 17-35;
17. Каменец – Санаторий «Белая Вежа»: 14-30, 17-30;
18. Высокое – Залесье: 14-15.
Не работают маршруты:
1. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;
2. Высокое – Каленковичи: 6-00;
3. Каменец – Любашки: 8-10, 15-30;
4. Каменец – Дымники: 8-10;
5. Высокое – Бушмичи – Каменец: 5-20, 18-00.

2 января 2020 года (четверг) маршруты будут работать по графикам выходного дня:
1. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
2. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00;
3. Каменец – Жабинка: 8-25, 12-00, 17-35.
Остальные маршруты будут работать по графикам черверга, кроме:
1. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00 – не работает;
3. Высокое – Каленковичи: не работает.

3 января 2020 года (пятница) и 5 января 2020 года (воскресенье) маршруты будут работать без изменений.

4 января 2020 года (суббота)
В связи с объявленным рабочим днем 4 января (суббота) для подвоза населения к местам работы и обратно будут работать маршруты по рабочим графикам:
1. Каменец – Высокое через Беловежский: 6-30, 11-00, 14-35, 18-00;
2. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;
3. Каменец – Жабинка: 5-30, 12-00, 17-30;
4. Высокое – Каменец: 6-45;
5. Высокое – Каленковичи: 6-00;
6. Верховичи – Каменец – Верховичи: 6-30, 17-40;
7. Каменец – Великий Лес: 6.00, 15-00;
8. Городской маршрут «Высокое» – по рабочему графику.
Остальные маршруты работают по субботним расписаниям.

6 января (понедельник) автобусы работают
по выходным графикам:
1. Жабинка – 8-30, 12-00, 17-35;
2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.
Не работают маршруты:
1. Каменец – Омеленец: 5-30, 12-30, 17-40;
2. Каменец – Высокое через Видомлю: 7-50, 16-00;
3. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00;
5. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;
6. Высокое – Каленковичи: 6-00.

7 января (вторник) автобусы работают по выходным графикам:
1. Жабинка – 8-25, 12-00, 17-35;
2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.
Остальные маршруты будут работать по графикам вторника, кроме (не работают маршруты):
1. Каролин – Каменец: 6-00; Каменец – Каролин: 17-40;
3. Каменец – Лисовчицы через Николаево: 8-00, 15-40;
4. Высокое – Каленковичи: 6-00;
5. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00.
Справки по телефонам: 2-12-67, 91-2-08, 72-2-88.

Фото носит иллюстративный характер.

 
Теги: Брест
 
 
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1 января 2020 года планируется  поздний выход транспорта на линию: 1. Каменец – Брест: 7-00, Сообщение Как будут работать автобусы в праздничные дни? появились сначала...
 
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