Как будут работать автобусы в праздничные дни?

2 января 2020 года (четверг) маршруты будут работать по графикам выходного дня:
1. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
2. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00;
3. Каменец – Жабинка: 8-25, 12-00, 17-35.
Остальные маршруты будут работать по графикам черверга, кроме:
1. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00 – не работает;
3. Высокое – Каленковичи: не работает.
3 января 2020 года (пятница) и 5 января 2020 года (воскресенье) маршруты будут работать без изменений.
4 января 2020 года (суббота)
В связи с объявленным рабочим днем 4 января (суббота) для подвоза населения к местам работы и обратно будут работать маршруты по рабочим графикам:
1. Каменец – Высокое через Беловежский: 6-30, 11-00, 14-35, 18-00;
2. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;
3. Каменец – Жабинка: 5-30, 12-00, 17-30;
4. Высокое – Каменец: 6-45;
5. Высокое – Каленковичи: 6-00;
6. Верховичи – Каменец – Верховичи: 6-30, 17-40;
7. Каменец – Великий Лес: 6.00, 15-00;
8. Городской маршрут «Высокое» – по рабочему графику.
Остальные маршруты работают по субботним расписаниям.
6 января (понедельник) автобусы работают по выходным графикам:
1. Жабинка – 8-30, 12-00, 17-35;
2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.
Не работают маршруты:
1. Каменец – Омеленец: 5-30, 12-30, 17-40;
2. Каменец – Высокое через Видомлю: 7-50, 16-00;
3. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00;
5. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;
6. Высокое – Каленковичи: 6-00.
7 января (вторник) автобусы работают по выходным графикам:
1. Жабинка – 8-25, 12-00, 17-35;
2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;
3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.
Остальные маршруты будут работать по графикам вторника, кроме (не работают маршруты):
1. Каролин – Каменец: 6-00; Каменец – Каролин: 17-40;
3. Каменец – Лисовчицы через Николаево: 8-00, 15-40;
4. Высокое – Каленковичи: 6-00;
5. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00. Справки по телефонам: 2-12-67, 91-2-08, 72-2-88.