Как будут работать автобусы в праздничные дни?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

1 января 2020 года планируется поздний выход транспорта на линию:

1. Каменец – Брест: 7-00, 8-15, 9-30, 12-00, 14-05, 15-30, 19-30 (обычный);

2. Брест – Каменец: 10-00, 12-30, 17-30, 18-30 (экспресс), 19-30, 20-50;

3. Беловежская Пуща – Брест: 10-35, 12-45, 16-45, 18-35;

4. Брест – Беловежская Пуща: 8-30, 10-40, 14-30, 16-30;

5. Брест – Лисовчицы: 13-30;

6. Брест – Лисовчицы – Каменец: 17-40;

7. Каменец – Брест через Ратачицы: 15-45;

8. Брест – Беловежский: 10-50 13-50, 16-00, 18-40;

9. Высокое – Брест: 10-40, 16-00;

10. Брест – Высокое: 18-00, 20-00;

11. Брест – Бобинка: 14-45;

12. Величковичи – Брест: 9-30;

13. Брест – Величковичи: 12-30, 18-00, 21-00;

14. Каменец – Высокое через Верховичи: 15-00;

15. Каменец – Высокое через Беловежский: 17-00;

16. Каменец – Жабинка: 12-00, 17-35;

17. Каменец – Санаторий «Белая Вежа»: 14-30, 17-30;

18. Высокое – Залесье: 14-15.

Не работают маршруты:

1. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;

2. Высокое – Каленковичи: 6-00;

3. Каменец – Любашки: 8-10, 15-30;

4. Каменец – Дымники: 8-10;

5. Высокое – Бушмичи – Каменец: 5-20, 18-00.

2 января 2020 года (четверг) маршруты будут работать по графикам выходного дня:

1. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;

2. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00;

3. Каменец – Жабинка: 8-25, 12-00, 17-35.

Остальные маршруты будут работать по графикам черверга, кроме:

1. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00 – не работает;

3. Высокое – Каленковичи: не работает.

3 января 2020 года (пятница) и 5 января 2020 года (воскресенье) маршруты будут работать без изменений.

4 января 2020 года (суббота)

В связи с объявленным рабочим днем 4 января (суббота) для подвоза населения к местам работы и обратно будут работать маршруты по рабочим графикам:

1. Каменец – Высокое через Беловежский: 6-30, 11-00, 14-35, 18-00;

2. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;

3. Каменец – Жабинка: 5-30, 12-00, 17-30;

4. Высокое – Каменец: 6-45;

5. Высокое – Каленковичи: 6-00;

6. Верховичи – Каменец – Верховичи: 6-30, 17-40;

7. Каменец – Великий Лес: 6.00, 15-00;

8. Городской маршрут «Высокое» – по рабочему графику.

Остальные маршруты работают по субботним расписаниям.

6 января (понедельник) автобусы работают

по выходным графикам:

1. Жабинка – 8-30, 12-00, 17-35;

2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;

3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.

Не работают маршруты:

1. Каменец – Омеленец: 5-30, 12-30, 17-40;

2. Каменец – Высокое через Видомлю: 7-50, 16-00;

3. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00;

5. Каменец – Подбела: 6-50, 17-35;

6. Высокое – Каленковичи: 6-00.

7 января (вторник) автобусы работают по выходным графикам:

1. Жабинка – 8-25, 12-00, 17-35;

2. Каменец – Высокое через Беловежский: 8-00, 17-00;

3. Каменец – Высокое через Верховичи: 8-00, 15-00.

Остальные маршруты будут работать по графикам вторника, кроме (не работают маршруты):

1. Каролин – Каменец: 6-00; Каменец – Каролин: 17-40;

3. Каменец – Лисовчицы через Николаево: 8-00, 15-40;

4. Высокое – Каленковичи: 6-00;

5. Высокое – Каменец: 6-35; Каменец – Высокое: 18-00.

Справки по телефонам: 2-12-67, 91-2-08, 72-2-88.

Фото носит иллюстративный характер.