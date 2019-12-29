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Гололёд и ветер до 18 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сложная обстановка ожидается 30 декабря на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики прогнозируют гололед на большей части территории страны. Кроме того, ожидается усиление ветра. Во многих районах порывы будут достигать скорости 15-18 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.
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Новости Беларуси. Сложная обстановка ожидается 30 декабря на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют гололед на...
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