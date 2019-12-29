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Гололёд и ветер до 18 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

30.12.2019 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сложная обстановка ожидается 30 декабря на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики прогнозируют гололед на большей части территории страны. Кроме того, ожидается усиление ветра. Во многих районах порывы будут достигать скорости 15-18 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря

Гололёд и ветер до 18 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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Новости Беларуси. Сложная обстановка ожидается 30 декабря на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют гололед на...
 
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